Jan Urban został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. - Wierzymy, że ten wybór pozwoli reprezentacji rozwinąć pełnię swojego potencjału. (...) Życzę selekcjonerowi powodzenia i zapewniam, że może liczyć na pełne wsparcie: moje, Zarządu oraz wszystkich pracowników PZPN - przekazał prezes Cezary Kulesza. Zaznaczył, że celem nowego trenera jest awans na przyszłoroczny mundial. Czy w kolejnych meczach kadry będziemy mogli liczyć na Roberta Lewandowskiego?

Urban zabrał głos ws. Lewandowskiego w kadrze. Ujawnił, jakie podejmie kroki

Prowadzący rozmowę Adam Delimat zapytał Jana Urbana, jaką widzi rolę dla Lewandowskiego w kadrze. - W tym momencie nie widzę żadnej - zaczął. - Z jednej strony jest za wcześnie... A wyobraźmy sobie, bo nikt o tym nie mówi, że Robert mówi: ale ja naprawdę skończyłem z reprezentacją, chcę na koniec kariery wyłącznie skupić się na klubie. I co wtedy? - zapytał. - Może tak być. Ze swojej strony zrobię wszystko, by tak nie było, bo wiemy, w jakiej sytuacji jest polska piłka - tłumaczył na antenie Łączy nas Piłka.

- Wiem, że na dzień dzisiejszy nie możemy sobie pozwolić, by Roberta nie było w tej drużynie. Byliśmy na wielu turniejach ostatnio i to w decydowanej większości Robert był tym, który pomógł nam awansować na te wydarzenia - dodał. Nowy selekcjoner ma nadzieję, że Lewandowski wciąż będzie chciał reprezentować Polskę. - Oby nie podjął takiej decyzji, natomiast na odległość nie będę oceniał tej sytuacji dzisiaj, na pewno będę miał okazję porozmawiać na ten temat z Robertem - przekazał. Wspomniał, że prawdopodobnie poleci spotkać się z piłkarzem do Hiszpanii.

Następnie poruszył kwestię ostatnich konfliktów wewnątrz drużyny i tego, od czego zamierza rozpocząć pracę. - Będziemy rozwiązywać problemy - rozmawiając, komunikując się, nie widzę innej formy, musi być na bazie rozmowy, dialogu. Dla mnie to jest normalne - przyznał. Ujawnił też, że po pierwszych konwersacjach wyciągnie wnioski, co się działo w kadrze.

I znów wrócił do Lewandowskiego. - Postać Roberta dla naszej reprezentacji jest niesamowicie ważna. Czasami ktoś wspomina o jego wieku... Przepraszam, te liczby, które osiąga, są znakomite i robi to na poziomie ligi hiszpańskiej, a nie choćby w Arabii. To świadczy o tym, że Robert jest doskonałym piłkarzem i potrafi grać na najwyższym poziomie - podsumował Urban.

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz już 4 września, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później podejmiemy za to na własnym stadionie Finlandię. Na ten moment zajmujemy trzecie miejsce w tabeli grupy G z dorobkiem sześciu punktów. Liderami są Finowie (cztery mecze, siedem punktów), którzy wyprzedzają Holandię (dwa mecze, sześć pkt).