Lewandowski na wakacjach, a tu Barcelona nagle ogłasza. Oficjalnie

Domowe koszulki to zawsze jeden z istotniejszych klubowych produktów, m.in. pod względem budowania tożsamości zespołu i kwestii marketingowych. Im lepiej koszulka przyjmie się wśród kibiców, tym większe powinny być zyski ze sprzedaży. Barcelona w nowym sezonie wróciła do koszulek w pionowe pasy, ale są one jednak niestandardowe.

Nowe koszulki Barcelony, Lewandowski bohaterem kampanii

Nowe stroje FC Barcelony tworzą bordowo-granatowe pasy, na które nałożono efekt gradientu. W ten sposób mamy swobodne przejście z koloru bordowego w granatowy i odwrotnie na jednym pasie. Logotypy sponsorów, producenta strojów, nazwiska i numery będą żółte. Nowy trykot ma wyrażać ambicje "Blaugrany", jej autentyczność i chęć bycia nowoczesnym klubem.

"Definiujemy jutro. Jesteśmy drużyną z pragnieniami, głodem, mamy wiele do powiedzenia i wszystko do przeżycia. Nie przychodzimy tu, aby podążać drogą, tylko ją wyznaczać. Tacy jesteśmy: prawdziwi, bliscy, bez filtrów. Mówimy o tym, co czujemy, ubieramy się zgodnie z tym, jacy jesteśmy i gramy tak jak potrafimy. Jutro zaczyna się tutaj. I my to definiujemy" - reklamuje FC Barcelona.

W mediach społecznościowych pojawiło się wideo promujące koszulki, które odsłania kulisy sesji zdjęciowej. Bohaterami nagrania są m.in. Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Alejandro Balde, Raphinha i Robert Lewandowski. Rozmawiają, zachwalają stroje, stwierdzając, że są godne mistrzów. Wspominają sukcesy z minionego sezonu, paradę mistrzowską i ostatnie lata, które były dość trudne.

W pewnym momencie Lewandowski rozbawił grupę, mówiąc: "Wiecie, że nie mogę mówić o tym, co będzie za pięć lat?". Nawiązał do tego, że jest jednym z najstarszych piłkarzy w zespole, za rok kończy mu się kontrakt i nieuchronnie zbliża się do końca swojej kariery. Ale wszystko zostało tu przyjęte z dystansem.

Cała sesja zdjęciowa to przede wszystkim pokazanie piłkarzy Barcelony z pozytywnej strony, jako graczy pełnych wigoru, uśmiechu i dobrej energii.

Nowe koszulki są już dostępne w sprzedaży.

Kiedy FC Barcelona wraca do gry?

Aktualnie piłkarze "Dumy Katalonii" są na urlopach, spędzą tak jeszcze co najmniej kilka dni. Regularnie zdjęcia z wakacji publikuje Lewandowski. Stara się spędzić ten czas w miarę aktywnie.

FC Barcelona zacznie przygotowania do nowego sezonu 13 lipca, w planach ma do rozegrania do czterech sparingów, w tym trzy w Azji - z Vissel Kobe, FC Seoul i Daegu FC. Czwartym rywalem ma być Como, docelowo w meczu o Puchar Gampera na Spotify Camp Nou. Sezon ligowy rozpocznie 17 sierpnia, wtedy zagra na wyjeździe z Realem Mallorca.