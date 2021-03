Lewandowski zarabia najwięcej! Niemcy ujawniają zarobki piłkarzy Bayernu

Robert Lewandowski, jak przystało na najlepszego piłkarza na świecie, jest też najlepiej opłacanym graczem swojego klubu. Nasz as rocznie zarabia aż 22 miliony euro. To najwyższa stawka w Bayernie, ale też nie jest to gigantyczny komin płacowy, bo za plecami Polaka plasują się dwaj Niemcy – Manuel Neuer i Leroy Sane – którzy kasują po 18 milionów rocznie.

Bayern Monachium czekać będą trudne negocjacje kontraktowe z gwiazdami

W najbliższym czasie działaczy Bawarczyków czekać będą trudne negocjacje kontraktowe z gwiazdami. Szefowie Bayernu chcą podpisać nowe umowy np. z Kingsleyem Comanem (obecnie zarabia 12 milionów euro), Joshuą Kimmichem i Leonem Goretzką (obaj po 10 milionów). Francuz oraz dwóch Niemców oczekują solidnych podwyżek, które zresztą nie mogą dziwić, bo ich wkład w sukcesy zespołu był duży. Ale ich agenci nie mogą przeszarżować, bo na przykładzie Davida Alaby widzimy, że dyrektorzy z Allianz Arena nie dadzą się szantażować.

"Lewandowski wygrał zawody strzeleckie". Polak pobił kolejny rekord wszech czasów i zbiera pochwały

W gronie najsłabiej zarabiających piłkarzy zespołu są Jamal Musiala, Marc Roca (obaj po 4 mln), Eric Maxim Choupo-Moting, Tanguy Nianzou (obaj po 3 mln) i Bouna Sarr. Francuski stoper zarabia rocznie 2,5 miliona euro. To blisko dziewięciokrotnie mniej niż Lewandowski.

Ile zarabiają piłkarze Bayernu Monachium?