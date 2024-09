Tak Włosi określili Milika po tym, co zrobił Juventus

Od początku tego sezonu Juventus wszedł w nową erę. Nowym trenerem tego zespołu został Thiago Motta, a następcą Wojciecha Szczęsnego został Michele Di Gregorio z Monzy, który był najlepszym bramkarzem poprzedniego sezonu Serie A. Juventus rozpoczął ten sezon od zwycięstwa 3:0 nad Como i Hellasem Verona, a potem przyszły dwa bezbramkowe remisy, odpowiednio z Romą i Empoli. Dwa z sześciu goli Juventusu w Serie A strzelił Dusan Vlahović. Początek tego sezonu przegapił Arkadiusz Milik, który leczył uraz od początku mistrzostw Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

We włoskich mediach regularnie pojawiały się wieści, że Milik może zmienić klub, ale ostatecznie żaden ruch nie doszedł do skutku. - Milik nie jest jeszcze gotowy do gry - mówił Motta na początku sezonu. Prawdopodobnie Polak będzie gotowy do gry pod koniec września. "Wypadasz z projektu. Milik odchodzi w styczniu. Juventus zaczyna już patrzeć w stronę kolejnego okna transferowego i do najważniejszych posunięć należy właśnie ruch z udziałem Milika" - pisał portal mondosportivo.it.

Mimo różnych medialnych doniesień Milik został zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Mistrzów, więc swoje szanse Polak powinien otrzymać w tym sezonie.

"Bardzo odczuwalna nieobecność". Włosi piszą o Miliku

Po bezbramkowym remisie Juventusu z Empoli (0:0) portal sport.virgilio.it postanowił nawiązać do Milika w obliczu problemów klubu z ofensywą i liczbami Vlahovicia. "Nieobecność Arkadiusza Milika jest nadal bardzo odczuwalna, ponieważ mógł on być alternatywą dla Vlahovicia lub grać obok niego w trudnym i wyrównanym meczu, takim jak ten z Empoli. Mimo zawrotnych kwot rynkowych brak rezerwowego napastnika staje się oczywistym problemem dla Juventusu" - czytamy w artykule.

"Juve znów ma 'krótki pysk'. Po sześciu golach w pierwszych dwóch meczach wydawało się, że era Massimiliano Allegriego została całkowicie zapomniana. Vlahović rozczarowuje najbardziej. Serb rozegrał 353 minuty, strzelił dwa gole w meczu z Como. Bardzo niewiele goli do tej pory padło po składnych akcjach" - dodaje sport.virgilio.it. Warto dodać, że Milik jest jedynym nominalnym konkurentem dla Vlahovicia, ponieważ przed startem sezonu Juventus sprzedał Moise Keana do Fiorentiny za 13 mln euro.

We wrześniu Juventus zagra jeszcze z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów (17.09), a także z Napoli (21.09) i Genoą (28.09) w rozgrywkach Serie A.