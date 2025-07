Ani Lewandowski, ani Zieliński. Oto sensacyjny kandydat na kapitana kadry

"Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy" - taki komunikat pojawił się na dwa dni przed meczem Biało-Czerwonych z Finlandią (1:2). Ta decyzja ówczesnego trenera zszokowała opinię publiczną, jak i samego napastnika FC Barcelony. Zabolała go przede wszystkim forma przekazu. Zagroził nawet, że dopóki Probierz zasiada na ławce kadry, to on w niej nie zagra. 52-latek podał się więc do dymisji, a teraz PZPN szuka jego następcy. I tutaj pojawia się pytanie, na kogo w roli kapitana powinien postawić nowy selekcjoner? Zostawić Zielińskiego, wrócić do Lewandowskiego czy postawić na świeżą krew?

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie dostał pracy za nazwisko". Syn Czesława Michniewicza poszedł w ślady ojca

Ryszard Komornicki wskazuje. Taki powinien być kapitan kadry

Głos w sprawie zabrał Ryszard Komornicki. W rozmowie z "Super Expressem" wskazał, jakie cechy powinien mieć lider reprezentacji. - Z jednej strony to musi być ktoś, kto czasami - na boisku - będzie nawet nieprzyjemny dla kolegów. Z drugiej - ktoś, do kogo każdy w drużynie może przyjść, który z każdym porozmawia, bo z każdym ma dobry kontakt. Ktoś, kto musi się troszczyć o dobro całego zespołu, a nie tylko swoje własne - zaczął. - Kapitan nie jest wyłącznie od przywitania się z sędziami i rywalem, a potem - od rozkładania rąk, gdy nie dostaje podań. Chodzi o to, by miał posłuch, a trenerowi pomagał w zarządzaniu zespołem! - kontynuował.

Kto więc powinien zostać kapitanem? Zdaniem Komornickiego do tej roli nie pasuje Lewandowski. - Po pierwsze - nie miałem wrażenia, by on był kapitanem całej drużyny! Po drugie - bo jeśli dla kogoś opaska kapitańską jest jedyną motywacją, żeby przyjechać na reprezentację, no to ona… mu się nie należy - mówił. Ale jego zdaniem na to stanowisko nie nadaje się też Zieliński. - Jest za miękki, za grzeczny, nie ma odpowiedniego wpływu na zespół - mówił.

Zobacz też: Lewandowski zagrożony?! Hiszpanie ogłosili plan Flicka.

Sensacyjny kandydat na kapitana? Komornicki wskazuje

Kto więc nadaje się do tej roli? Miał zaskakującego kandydata. - Mnie przychodzi mi do głowy ten chłopak z Red Bulla… - ujawnił. Mowa oczywiście o Kamilu Piątkowskim. To dość zaskakujący wybór, patrząc na to, jak niewielkie doświadczenie w kadrze ma ten obrońca. Zanotował ledwie osiem występów, zdobywając jedną bramkę - w starciu ze Szkocją w Lidze Narodów (1:2). Zadebiutował za czasów Paulo Sousy, ale kolejni trenerzy nie dawali mu szans. Dopiero Probierz znów zobaczył w nim potencjał. Zdaniem Jerzego Brzęczka to właśnie Piątkowski był jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy zgrupowania w październiku 2024. Na czerwcowe zgrupowanie powołania już nie otrzymał. Powodem była kontuzja.

O tym, kto ostatecznie zostanie kapitanem, dowiemy się w kolejnych dniach bądź tygodniach. Teraz najważniejszym pytaniem jest, kto zostanie selekcjonerem. Faworytem mediów jest Jan Urban. Ba, sam Probierz wygadał się i już "pogratulował" w mediach społecznościowych następcy, mimo że Cezary Kulesza nic jeszcze nie ogłosił.