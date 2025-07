McEnroe zobaczył, co Świątek ma na głowie. "Dziewczyny, dajcie spokój"

Iga Świątek okazała się triumfatorką Wimbledonu 2025. Polka potrzebowała mniej, niż godzinę, by wygrać 6:0, 6:0 w finale z Amerykanką Amandą Anisimovą. Teraz przed Świątek kilka dni odpoczynku, a potem wylot do Montrealu, gdzie zagra w turnieju WTA 1000. Potem Iga zagra w turnieju WTA 1000 w Cincinnati i w wielkoszlemowym US Open. "Iga wydaje się być niezwyciężona, gdy notuje tak dobre występy i jest tak skupiona" - pisała Andrea Petković, była niemiecka tenisistka na swoim blogu.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

O to John McEnroe ma "pretensje" do Świątek. "Dajcie spokój"

Legendarny John McEnroe skrytykował Świątek i Anisimovą po finale Wimbledonu. Zwycięzca siedmiu turniejów wielkoszlemowych nie rozumie, dlaczego panie pojawiły się na korcie centralnym w słuchawkach. Amerykanin ma specjalny apel do władz. - Oni nie powinni zezwalać na noszenie słuchawek czy AirPodsów. Powinni sprawić, że one poczują się dobrze w tej atmosferze, a nie że one puszczają muzykę. Dziewczyny, dajcie spokój - przekazał McEnroe.

Świątek pojawiła się na finale Wimbledonu w słuchawkach nausznych, a Anisimova miała AirPodsy, czyli słuchawki douszne marki Apple.

- Wszyscy byli w szoku po tym, co się wydarzyło. Muszę przyznać, że Świątek jest w siódmym niebie, bo nikt się tego nie spodziewał. Nikt się nie spodziewał tego, że Świątek będzie tak dobra na trawie. Iga zagrała fantastycznie. To była znakomita godzina Polki przeciwko komuś, kto kompletnie zamarł na korcie. Iga zasłużyła na wygraną. Czuję się okropnie z powodu Anisimovej - dodał McEnroe.

Takiej muzyki słucha Iga Świątek. "Najlepszy prezent, jaki dostałam"

Po meczu z Kateriną Siniakovą w pierwszej rundzie Australian Open Świątek opowiedziała, jakiej muzyki słucha. - Nie powinnam medytować przed meczem. Byłabym zbyt miękka i zbyt miła. Więc zwykle jest to muzyka rockowa. A słuchawki są nowe, dostałam je na Boże Narodzenie, są w pewnym sensie spersonalizowane, dlatego uwielbiam je i prawdopodobnie był to najlepszy prezent, jaki dostałam w tym roku - mówiła Iga.

Zobacz też: Dyskwalifikacja na cztery lata! A już była oczyszczona. Wypomnieli Świątek

- Kocham Pearl Jam, a teraz głównie ACDC i Led Zeppelin. Spiker na początku meczu powiedział, że cały czas słucham rocka, ale to nieprawda. Nie byłabym w stanie spać, dlatego słucham go tylko przed meczami. A tak głównie słucham lekkiego popu czy jazzu, a więc musi się to zaktualizować. A jeśli chodzi o informację o Taylor Swift, to jest ona prawdziwa - dodała Polka.