Dramat wschodzącej gwiazdy Bundesligi. Amputowano mu nogę. Klub prosi o pomoc

Union Berlin rozpoczął sezon dość przeciętnie. Odniósł zwycięstwo z St. Pauli (1:0) i zanotował dwa remisy, kolejno z FSV Mainz (1:1) oraz RB Lipsk (0:0), co daje mu dopiero dziewiątą lokatę. Jednak teraz myśli władz drużyny, a także kibiców nie są skupione wyłącznie na rywalizacji sportowej. Poza boiskiem toczy się o wiele ważniejsza walka, bo walka o życie.

Bramkarz Unionu Berlin poważnie chory. Klub prosi o pomoc

Union Berlin nie miał dobrych informacji dla fanów. W poniedziałek poinformował, że z poważnymi problemami zdrowotnymi zmaga się Berkin Arslanogullari. To wychowanek klubu, który do tej pory występował w barwach drużyny do lat 19. Kilka miesięcy temu zawiesił jednak karierę i już wiemy, że ta dobiegła końca.

Okazało się, że młody piłkarz cierpi na raka kości. Choroba mocno atakowała jego organizm i konieczna była amputacja nogi. Poddawany jest również chemioterapii. Koszty leczenia i rehabilitacji są bardzo duże dlatego też rodzina i przyjaciele Arslanogullariego poprosili o pomoc. Założyli nawet zbiórkę. Nagłośnić postanowił ją też sam klub.

"Berkin i jego bliscy potrzebują okazania im solidarności i wsparcia od rodziny Unionu. Potrzebują tego bardziej niż kiedykolwiek. Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy. Ma ona na celu nieco odciążyć finansowo Berkina i jego rodzinę, a także dać mu szansę na przyszłość pełną nadziei. Każda wpłata ma znaczenie i może pomóc mu zacząć od nowa. Nasz klub i fundacja wpłacą pieniądze i proszą Unionistów o wsparcie dla rodziny" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Głos w sprawie zabrał też sam zainteresowany. - Pokonałem w życiu już wiele przeszkód. I teraz postaram się walczyć z tą chorobą ze wszystkich sił. Pragnę wszystkim serdecznie podziękować - mówił, cytowany przez "Bild".

To najpilniejsze potrzeby chorego piłkarza

Na co zostaną przeznaczone zebrane pieniądze? Oprócz leczenia najpilniejszą potrzebą jest znalezienie mieszkania, które byłoby dostosowane do potrzeb bramkarza. "Obecne mieszkanie rodziny ma wiele ograniczeń i nie nadaje się dla osoby niepełnosprawnej" - pisał klub.

Arslanogullari przez wiele lat występował w młodzieżowych drużynach Unionu. Miał już jednak okazję trenować z pierwszym zespołem, a także zagrać w jego barwach. Wystąpił w jednym ze sparingów z Magdeburgiem. W poprzednim sezonie udało mu się rozegrać zaledwie pięć oficjalnych meczów w zespole do lat 19. Ostatni raz na murawie pojawił się 21 kwietnia. Zachował wówczas czyste konto, a jego ekipa wygrała 3:0 z Hamburg U19.