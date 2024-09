Lothar Matthaeus wskazał dwóch "wielkich faworytów" Ligi Mistrzów

W sezonie 2024/2025 w Lidze Mistrzów wystąpi 36 zespołów w tzw. fazie ligowej. Każda z drużyn rozegra osiem spotkań - cztery u siebie, cztery na wyjeździe. Osiem najlepszych drużyn bezpośrednio zakwalifikuje się do 1/8 finału, a drużyny z miejsc 9-24 zmierzą się w play-offach do awansu do tej fazy rozgrywek. Pozostałe drużyny odpadają z Ligi Mistrzów i nie spadają do rozgrywek Ligi Europy.

Lothar Matthaeus widzi dwóch "wielkich faworytów" do wygrania Ligi Mistrzów

Tytułu z poprzedniej edycji będzie bronić Real Madryt. "Królewscy" są absolutnymi rekordzistami tych rozgrywek, gdyż wygrali je aż 15-krotnie. Jednak czy będą faworytami w bieżącej edycji? Swoją opinią na ten temat podzielił się Lothar Matthaeus.

- Za wielkich faworytów uważam oczywiście obrońców tytułu Real Madryt oraz Manchester City - powiedział legendarny pomocnik Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec cytowany przez sport.de. "Królewscy" (dwa razy) i "Obywatele" (raz) wygrywali ostatnie trzy edycje tych rozgrywek. - Carlo Ancelotti i Pep Guardiola są w tych klubach od dłuższego czasu i z tego te ekipy moim zdaniem mają drobną przewagę - dodał.

- Następnie widzę Bayern Monachium [w gronie faworytów - przyp. red.]. Do tego Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund i RB Lipsk mają szansę na bezpośrednią kwalifikację do fazy pucharowej - powiedział Matthaeus o niemieckich drużynach.

Niemiec wskazał, że w walce o bezpośredni awans będą liczyć się jeszcze Manchester City, Arsenal, Liverpool, Real Madryt, FC Barcelona, Atletico Madryt, PSG oraz kluby z Włoch i Portugalii. - Jest wiele drużyn, które mają jakość i ambicję, aby dotrzeć do finału, ale mogą nie zakwalifikować się do następnej rundy bez play-offów, ponieważ jest po prostu zbyt wiele topowych klubów - podsumował.

Pierwsza kolejka nowej edycji Ligi Mistrzów będzie rozgrywana w dniach 17-19 września. Pierwszymi dwoma spotkaniami o godzinie 18:45 we wtorek będą mecze Juventus - PSV Eindhoven oraz Young Boys Berno - Aston Villa. Najważniejsze informacje dotyczące wyników będzie można znaleźć na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.