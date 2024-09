"Najpiękniejsza piłkarka świata" żali się całemu światu. "On zarabia sto razy więcej"

Alisha Lehmann już kilka lat temu została okrzyknięta przez media najpiękniejszą piłkarką świata. Przed transferem do Juventusu reprezentantka Szwajcarii występowała w Aston VIlli, podobnie jak jej partner Douglas Luiz, który w tym okienku przeniósł się do Włoch za 51,5 miliona euro. Oprócz kariery na boisku zawodniczka rozwija się również w mediach społecznościowych. Jej konto na platformie Instagram śledzi ponad 17 milionów użytkowników, z którymi regularnie dzieli się osobistymi chwilami.

Lehmann nie wytrzymała. Chce zarabiać tyle samo, co jej partner

To sprawia, że 25-latka dużo większe wynagrodzenie inkasuje z mediów społecznościowych niż z boiska. W ostatniej rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" nie ukrywała, że dziwi ją olbrzymia dysproporcja w zarobkach piłkarek i piłkarzy. Swoją pensję porównała do tej, którą otrzymuje nowy gwiazdor zespołu z Turynu.

- Wszyscy chcieliby mieć taką samą pensję. Często rozmawiam o tym w domu z Douglasem i mówię mu, że to niesprawiedliwe. "Wykonujemy tę samą pracę, ale ty zarabiasz sto razy więcej niż ja" - stwierdziła w wywiadzie dla włoskiej gazety. - To coś, co mnie dotyka, ponieważ jestem kobietą. Oczywiście przed nami jeszcze długa droga, ponieważ być może nigdy nie będzie równych wynagrodzeń. Trzeba będzie dużo silnej woli, aby to zmienić - dodała, uzupełniając, że jest to niesprawiedliwa sytuacja.

Następnie Szwajcarka stanęła w obronie piłki nożnej kobiet, która jej zdaniem jest na wysokim poziomie sportowym. Przy okazji nie gryzła się w język. - Jeśli ktoś przychodzi do mnie z dowcipami na temat kobiecej piłki nożnej, zawsze pytam: Czy widziałeś kiedyś mecz? Prawdopodobnie nie, ponieważ kiedy oglądasz mecz, zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy pełne pasji. Nie wiem, dlaczego ludzie nadal tak myślą, jest rok 2024 i być może niektórzy nadal żyją za górami lub drzewami, nie wiem - rzuciła sarkastycznie.

To nie pierwsza sytuacja, kiedy Alisha Lehmann pokazuje swoje podejście do tematu pensji piłkarek i damskiego futbolu. 25-latka broni swojego środowiska, wykorzystując ogromne zasięgi w mediach. Mimo to nie postrzega siebie jako gwiazdy. - Nie jestem gwiazdą, jestem normalnym człowiekiem. Wracam do domu, gotuję, robię to samo, co wszyscy - powiedziała kiedyś w wywiadzie dla "La Repubblica". Co ciekawe, jej transfer do Juventusu kosztował 50 tys. euro.