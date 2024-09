Legenda straciła pracę przez Ibrahimovicia? Co za wieści

Aktualnie relacje między właścicielami Milanu a Zlatanem Ibrahimoviciem uległy pogorszeniu - informuje włoski dziennik "La Repubblica". Okazuje się, że jednym z powodów tej zmiany miała być kwestia związana z 17-letnim synem Szweda. Ze względu na to, że trener Ignazio Abate nie stawiał na młodego Ibrahimovicia w zespole do lat 19, to został zwolniony. Potem ten sam los czekał jego ojca. W związku z tym wokół "Ibry" jest spora krytyka.

