Prezesowi Bayernu skradziono tożsamość. "Myślałem, że spotkało mnie prawdziwe szczęście"

Bayern rozczarowuje. Mistrzowie Niemiec nie wygrali żadnego z ostatnich czterech meczów ligowych, a w ostatniej kolejce przed przerwą reprezentacyjną przegrali 0:1 z FC Augsburg. W ten sposób spadli na piąte miejsce w tabeli Bundesligi i tracą pięć punktów do lidera, Unionu Berlin. Jednak to nie jedyne problemy, z jakimi borykają się w klubie. Jak informuje "Bild", prezes Bayernu Herbert Hainer padł ofiarą oszustów.

Herbert Hainer ofiarą oszustów. Przestępcy podszywali się pod prezesa Bayernu w celu wyłudzenia pieniędzy

Na Facebooku pojawiło się kilka fałszywych profili Hainera. Oszuści próbowali w ten sposób wyłudzić od użytkowników sieci pieniądze. Wiele osób wierzyło, że rozmawia z działaczem piłkarskiego klubu. Ale byli i tacy, którzy w porę zorientowali się, że konta są fałszywe.

- Miałem kłopoty finansowe i pilnie potrzebowałem pieniędzy na utrzymanie żony i córki. Wtedy na forum nawiązałem kontakt z Hainerem. Na początku nie miałem wątpliwości, że piszę z prezesem Bayernu, ponieważ ma on reputację osoby prospołecznej. Poprosiłem go o pożyczkę 20 tysięcy euro, a on się zgodził. Myślałem, że spotkało mnie prawdziwe szczęście - podkreślił rozmówca redakcji "Bild".

- Później zadzwonił do mnie i powiedział, że skontaktuje się ze mną bank. Następnie dostałem maila z prośbą o podanie numeru konta bankowego. "Pan Hainer poprosił nas, abyśmy przelali ci 20 tysięcy euro" - brzmiał komunikat instytucji. Wszystko wyglądało wiarygodnie. Moje podejrzenia wzbudziła dopiero prośba o przelanie 306 euro. To kwota "opłaty za przelew". Wtedy zorientowałem się, że to oszustwo - tłumaczył.

Dopiero po kilku dniach o całej sprawie dowiedział się Hainer. Po jego interwencji wszystkie konta zostały usunięte. Zarówno prezes Bayernu, jak i sam klub zapowiedzieli, że podejmą odpowiednie kroki prawne wobec osób podszywających się pod działacza. Sprawą zajęła się już policja.

- Hainer i Bayern potępiają oszukańcze intencje, jakimi kierowali się przestępcy. Konta zostały natychmiast usunięte za namową monachijskiego klubu. Teraz prezes i władze drużyny podejmą odpowiednie działania, by ukarać oszustów - powiedział rzecznik prasowy Bawarczyków w rozmowie z "Bild".

Nie wiadomo jeszcze, jaki finał będzie miała ta sprawa. Na razie piłkarski Bayern skupia się na powrocie do rywalizacji. W kolejnym meczu mistrzowie Niemiec podejmą Bayer Leverkusen. Spotkanie zaplanowano na piątek 30 września. Początek o godzinie 20:30.