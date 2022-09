Mueller po szalonym meczu na Wembley: Real Madryt powinien być dla nas wzorem

W poniedziałkowy wieczór na Wembley został rozegrany pasjonujący i nieprzewidywalny mecz. W 67. minucie Niemcy miały spokojne prowadzenie 2:0 po bramkach Guendogana i Havertza. Wszystko zmieniło się w 16 minut, gdy Anglicy strzelili trzy bramki. Do siatki trafiali Shaw, Mount i Kane. Gdy wydawało się, że magiczny powrót gospodarzy pozwoli im wygraną pożegnać się z dywizją A Ligi Narodów, to w 87. minucie błąd Nicka Pope'a wykorzystał Havertz i ustalił wynik spotkania na 3:3. Tym samym obie reprezentacje z pewnym niedosytem zakończyły wrześniową przerwę na kadry.

Real Madryt wzorem dla reprezentacji Niemiec? Tak uważa Thomas Mueller

- Jeżeli ktoś wyłączył telewizor w 65. minucie i położył się spać, to na pewno z podekscytowaniem myślał o zbliżających się mistrzostwach świata - mówił zawodnik Bayernu Monachium o uczuciach, które mogły towarzyszyć kibicom niemieckiej reprezentacji. - Jednak uczucia, które towarzyszą nam po tym meczu, nie będą decydować o tym, jak podejdziemy do naszego pierwszego meczu na mundialu i mając to na uwadze, nie obchodzi mnie to, co dzisiaj czujemy - dodał chwilę później.

Sytuację reprezentacji Niemiec porównał do postawy Realu Madryt. - Może powinien być przykładem. Gdy coś nie idzie dobrze, to wszystko jest kwestią podniesienia się i utrzymywania swojej pewności. Powinniśmy podążyć tą drogą - oceniał Mueller. W tych słowach niemiecki zawodnik doceniał wyczynu "Królewskich" w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, gdy dokonywali niemożliwych rzeczy w dwumeczach z PSG czy Manchesterem City, co przyczyniło się do kolejnej wygranej w Champions League.

Real Madryt przegrywał w pierwszych meczach z tymi drużynami, przez co spisywano go na porażkę w LM. Formę odzyskiwał w rewanżach. Wygrał w obu przypadkach i ostatecznie dotarł do finału turnieju, a następnie wygrał całe rozgrywki. W finale wygrał 1:0 z Liverpoolem.

Po meczu Anglii z Niemcami ci pierwsi pożegnali się z dywizją A Ligi Narodów, a Niemcy zajęły trzecie miejsce w grupie. Teraz obie reprezentacje czeka w listopadzie ostatnie zgrupowanie przed mistrzostwami świata. Wicemistrzowie Europy zmierzą się w fazie grupowej z Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Walią. Z kolei mistrzowie świata z 2014 roku spotkają się z Hiszpanią, Kostaryką i Japonią.