Bayern znalazł następcę Lewandowskiego. Nr jeden na liście życzeń. "Kochają go"

Robert Lewandowski zakończył ośmioletnią współpracę z Bayernem Monachium i dołączył do FC Barcelony. Kataloński klub zapłacił za niego 50 milionów euro. Po odejściu Polaka Bawarczycy nie zdecydowali się zakontraktowanie "typowej dziewiątki".

Początkowo Bayern imponował formą po odejściu Lewandowskiego. Niemieccy dziennikarze i eksperci przekonywali, że to Lewandowski ograniczał zespół, który teraz jest mniej przewidywalny w ataku i prezentuje szerszy wachlarz możliwości. Ale miesiąc miodowy szybko się skończył. W ostatnich czterech spotkaniach mistrzowie Niemiec zdobyli zaledwie trzy punkty na dwanaście możliwych. To ich najgorszy start w Bundeslidze od 21 lat. Nastroje w drużynie są fatalne. A dziennikarze zmienili front i regularnie dopytują Juliana Nagelsmanna i piłkarzy, czy w drużynie nie brakuje klasycznego środkowego napastnika.

Według mediów w klubie poważnie zaczęli się zastanawiać nad tym tematem. W kręgu zainteresowania Niemców znalazł się Harry Kane. Temat sprowadzenia go do Monachium jest bardzo gorący. Trwają już nawet rozmowy wśród działaczy Bayernu. - Jeśli Niemcy zdecydują się na zakontraktowanie jednego napastnika, z pewnością będzie to Kane. Jest numerem jeden na liście życzeń Bayernu. Hasan Salihamidzić i Julian Nagelsmann kochają tego zawodnika - mówił przed kilkoma dniami Florian Plettenberg ze "Sky Sport".

Bawarczykom nie będzie łatwo pozyskać piłkarza Tottenhamu. Kane jest związany z obecnym pracodawcą do końca czerwca 2024 roku. Zagraniczne media donoszą, że angielski klub na pewno nie będzie chciał pozwolić odejść najbardziej bramkostrzelnemu zawodnikowi. Tottenham ma być zaniepokojony tym, że sytuację piłkarza monitoruje Bayern. W czerwcu Kane'owi pozostanie rok do końca kontraktu. Bayern chce to wykorzystać, bo wtedy Tottenham będzie miał ostatnią szansę na to, żeby cokolwiek zarobić na swojej gwieździe. To oznacza, że kwota wykupu będzie trochę niższa. Kilka dni temu dziennikarz "Bilda" Tobi Altschaeffl w podcaście "Bayern-Insider" poinformował, że klub nawiązał już kontakt z piłkarzem i właśnie dlatego poprosił go, żeby wstrzymał się z przedłużeniem kontraktu.

Informacje na temat zainteresowania Kanem potwierdza również dziennikarz "Kickera", Georg Holzner. Według jego informacji Bayern nie chce, aby o całej sprawie było głośno. Klub nawiązał już jednak kontakt z otoczeniem angielskiego napastnika. Jak informuje dziennikarz, Bayern chce przekonać Kane'a tym, że w Monachium ma ogromne szanse na wygrywanie trofeów. A dla Kane'a, wychowanka Tottenhamu, który od lat jest uważany za jednego z najlepszych napastników na świecie, to szczególnie istotne. Do tej pory nie udało mu się zdobyć z drużyną żadnego trofeum. Ponadto monachijczycy liczą, że przekonają Kane'a nazwiskami piłkarzy, którzy już grają w Bayernie i będą mu dogrywać piłki.

Kapitan reprezentacji Anglii ma za sobą udany początek sezonu. Wystąpił w dziewięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył sześć bramek i zaliczył jedną asystę. Jego drużyna aktualnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli Premier League z dorobkiem 17 punktów. Gorzej wiedzie mu się z reprezentacją. Anglicy spadli do dywizji B w Lidze Narodów.

W kiepskiej sytuacji znajduje się też monachijski klub. Po 7. kolejkach Bayern zajmuje piątą lokatę z dorobkiem 12 punktów. W kolejnym spotkaniu podopieczni Nagelsmanna zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Ten mecz zaplanowano na piątek 30 września. Pierwszy gwizdek na Allianz Arenie zabrzmi o godzinie 20:30.