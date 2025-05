Ponad 1000 interwencji policji. Oto skutki finału Ligi Konferencji we Wrocławiu

W środę we Wrocławiu odbył się finał Ligi Konferencji. Chelsea wygrała 4:1 z Realem Betis. Tuż po meczu na murawie pojawili się pracownicy ochrony stadionu, by zapobiec ewentualnym problemom z kibicami. To pokłosie wydarzeń sprzed meczu, gdy kibice obu drużyn starli się ze sobą na ulicach Wrocławia. - Nie wszyscy uczestnicy tej sytuacji zachowywali się nieodpowiednio. Rzucanie przedmiotami w innych, bicie się z innymi osobami czy też odpalanie rac i rzucanie nimi w kogoś to są sytuacje niebezpieczne - mówił asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Oto straty we Wrocławiu po finale Ligi Konferencji. "Służby miały pełną kontrolę"

Biuro prasowe Urzędu Miasta Wrocław podsumowało wydarzenia sprzed finału Ligi Konferencji, a także w samym dniu meczowym. Służby odnotowały 120 osób, które w tym czasie złamały prawo. "We wtorek policja skutecznie rozdzieliła zwaśnione grupy. W środę najbardziej krewcy uczestnicy zostali otoczeni przez kordon interwencyjny, a 40 z nich rozproszono z użyciem armatki wodnej. Zatrzymano 38 osób - 18 trafiło do policyjnego aresztu i oczekuje na szybki wyrok, możliwy jeszcze dziś" - czytamy w komunikacie.

Interwencje policji i Straży Miejskiej we Wrocławiu były porównywalne do Sylwestra i juwenaliów - jak czytamy - znacznie powyżej średniego dnia powszedniego. "Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że przez cały czas wydarzenia służby miały pełną kontrolę nad sytuacją i działały zgodnie z wcześniej przygotowanymi scenariuszami" - pisze biuro prasowe. "Policja we wtorek podjęła 515 interwencji, a w środę 521 interwencji" - dodano.

Jakie były straty i szkody we Wrocławiu? Kilkanaście połamanych krzesełek i potłuczone szkło, jedna pęknięta donica w Rynku, cztery uszkodzone uchwyty na flagi, siedem uszkodzonych uchwytów na rowery w tramwajach, jedna pęknięta szyba działowa w pojeździe i jeden tramwaj z zaciągniętym w nocy hamulcem awaryjnym. "Pojazd został stoczony do zajezdni i dziś ponownie wraca na trasę; sprawcy nie udało się ująć" - informują służby.

"Tirana, która gościła pierwszy finał Ligi Konferencji, zyskała dzięki wydarzeniu 140 mln euro - nie tylko z dnia meczowego, ale również z późniejszego ruchu turystycznego. Dziękujemy Wrocław!" - podsumowało biuro prasowe Urzędu Miasta.