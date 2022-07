Augsburg trafił w samo sedno. Takiego pożegnania Lewandowski nie mógł się spodziewać

To już pewne. Robert Lewandowski odchodzi z Bayernu Monachium. Barcelona zapłaci za niego 45 mln euro plus pięć milionów tzw. zmiennych. Odejście Polaka to nie tylko koniec pewnej epoki w Bayernie, ale także w Bundeslidze, w której strzelił 312 goli w 384 meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Robert Lewandowski zarobi, jeśli przejdzie do Barcelony?

Augsburg pożegnał Lewandowskiego. "Nie będziemy tęsknić"

Polak przez lata był katem wielu niemieckich drużyn. Na przestrzeni 12 lat można było wyklarować kilka zespołów, przeciwko którym Lewandowski lubił grać w szczególności. Jedynym z nich był Augsburg, z którym mierzył się 19 razy. Strzelił w nich 23 gole, w dwa hattricki. Spośród wszystkich więcej strzelał jedynie w meczach z Wolfsburgiem i Borussią Dortmund.

Lewandowski nigdy nie marzył o Barcelonie. Ale "zabolało" i zmienił zdanie

Augsburg to jednak wyjątkowy klub dla Polskiego. Do historii przejdzie jego trafienie w wygranym 5:2 meczu 34. kolejki sezonu 2020/2021. W 90. minucie tego spotkania Lewandowski pokonał Rafał Gikiewicza, strzelił 41 gola i pobił rekord Gerda Muellera.

Reus komentuje odejście Lewandowskiego. "To nie będzie dobre"

Okazuje się, że i piłkarz nie pozostawał obojętny Augsburgowi. Klub Gikiewicza zdecydował się w specyficzny sposób pożegnać Polaka. "Gratulacje, Lewy. Nie możemy powiedzieć, że będziemy za tobą tęsknić" - napisano na Twitterze Augsburga.

Osobiste podziękowania opublikował na Instagramie były już kolega zespołu Thomas Muellera. "Wszystkiego najlepszego w przyszłości! Osiem wyjątkowych lat, wiele bramek wiele trofeów, wzloty i upadki, ale zawsze szacunek i prawdziwy duch zwycięstwa" - napisał. W podobnym tonie wypowiadali się inni zawodnicy Bayernu, jak chociażby Manuel Neuer oraz Leon Goretzka.