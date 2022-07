Reus komentuje odejście Lewandowskiego. "To nie będzie dobre"

Po wielu tygodniach batalii wreszcie wszystko stało się jasne. Robert Lewandowski nie będzie już piłkarzem Bayernu Monachium. Kapitan reprezentacji Polski w przyszłym sezonie zagra dla FC Barcelony.

Reus o odejściu Lewandowskiego. "To nie będzie dobre dla Bundesligi"

33-latek po 14 latach gry odchodzi z Bundesligi, co nie uchodzi uwadze piłkarzom związanym z niemieckimi rozgrywkami. Podkreślają oni, że to spory uszczerbek dla ligi. - Nie miałem z nim jeszcze żadnego kontaktu, więc jeśli do tego dojdzie, to nie będzie to dobre dla Bundesligi, bo dobry, bardzo, bardzo dobry napastnik odejdzie - skomentował w rozmowie ze sport1.de Marco Reus, który od dekady jest piłkarzem Borussii Dortmund, w której Lewandowski zaczynał przygodę z niemiecką piłką.

"Jakby Skórasia kupili". Barcelona zawaliła moment ogłoszenia Lewandowskiego

- Z drugiej strony, jeśli takie było jego życzenie, to tak postanowił. My właściwie dbamy tylko o nas. Jeśli chodzi o niego, to życzę mu wszystkiego najlepszego - dodał jeszcze 33-letni ofensywny pomocnik.

Barcelona w sobotę oficjalnie potwierdziła porozumienie z Bayernem w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik jeszcze w ten weekend ma przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z nowym klubem. 33-latek będzie czwartym piłkarzem pozyskanym w tym oknie przez Katalończyków, którzy wcześniej ściągnęła iworyjskiego pomocnika Francka Kessie z AC Milan, duńskiego stopera Andreasa Christensena z Chelsea, a także brazylijskiego skrzydłowego Raphinhę z Leeds United.

Prezentacja Roberta Lewandowskiego ma nastąpić już w najbliższy w poniedziałek na Camp Nou. Można się spodziewać, że będzie to wielkie wydarzenie w całej Katalonii. Najpierw jednak Polak oczywiście musi przejść pozytywnie testy medyczne.