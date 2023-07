Niemcy biją na alarm. Bayern ma problem. Tuchel potwierdza

Grudzień ubiegłego roku na pewno nie był najlepszym miesiącem w karierze Manuela Neuera. Reprezentacja Niemiec na etapie fazy grupowej pożegnała się z mistrzostwami świata w Katarze, a kilkanaście dni później bramkarz złamał nogę podczas jazdy na nartach. Z tego powodu był wyeliminowany z gry do końca sezonu, a Bayern w trybie awaryjnym ściągnął Yanna Sommera z Borussii Moenchengladbach, żeby zastąpił kapitana drużyny w bramce.

W ubiegłym tygodniu Florian Plettenberg z niemieckiego Sky poinformował, że Manuel Neuer potrzebuje jeszcze czasu, zanim będzie mógł wrócić do pełnych treningów z drużyną Bayernu Monachium.

Tucher wprost o sytuacji Manuela Neuera. "Musimy czekać"

Te doniesienia potwierdziły się w sobotni poranek. "Bild" opisując pierwszy trening Bayernu przed nowym sezonem, poinformował, że na boisku zabrakło Manuela Neuera. Niemiecki bramkarz siedem miesięcy po złamaniu nogi dalej jest daleki od powrotu do trenowania na murawie. Gazeta odnotowała za to, że z zespołem trenował Alexander Nuebel, który wrócił z wypożyczenia do AS Monaco. 26-latek jednak długo nie zagości w Monachium i ponownie uda się w poszukiwaniu minut do innego klubu.

- Musimy być cierpliwi i brać pod uwagę kontuzję, jakiej doznał Neuer. Manuel nie leci z nami do Azji i dołączy do zespołu w późniejszym czasie. On z nas wszystkich jest najbardziej zniecierpliwiony całą tą sytuacją - poinformował na konferencji prasowej trener Bayernu, Thomas Tuchel. Tym samym 37-latek nie poleci na letnie tournée mistrzów Niemiec, które zaplanowane jest w dniach 24 lipca - 3 sierpnia w Japonii i Singapurze. - Najważniejsze, żeby Neuer dołączył do treningów z zespołem w sierpniu - dodał Tuchel.

Z powodu sytuacji Neuera Bayern wstrzymuje również sprzedaż Sommera. - Nie ma sensu myśleć o tym, ponieważ nie wiemy, kiedy dokładnie Manuel będzie gotowy do gry. Musimy po prostu czekać i zobaczymy, co będzie - stwierdził szkoleniowiec Bayernu.

Manuel Neuer jest piłkarzem Bayernu Monachium od lipca 2011 roku. W barwach bawarskiej drużyny rozegrał 488 spotkań, w tym czasie zdobywając m.in. 11 tytułów mistrza Niemiec, pięć Pucharów Niemiec i dwie Ligi Mistrzów. Jego kontrakt z Bayernem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.