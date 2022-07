Mueller pożegnał Lewandowskiego. Użył jednego polskiego słowa

Po ośmiu latach Robert Lewandowski przenosi się z Monachium do Barcelony. Jego decyzja wywołała wiele reakcji. Głos w tej sprawie zabierają m.in. zawodnicy Bayernu, z którymi Polak grał przez ostatnie lata.

"Wszystkiego najlepszego w przyszłości!"

W nietypowy sposób odejście Lewandowskiego na Instagramie skomentował Thomas Mueller. - Dzięki, Robert Lewandowski - po polsku rozpoczął napastnik Bayernu Monachium.

"Wszystkiego najlepszego w przyszłości! 8 wyjątkowych lat, wiele bramek wiele trofeów, wzloty i upadki, ale zawsze szacunek i prawdziwy duch zwycięstwa" - dodał piłkarz reprezentacji Niemiec - już po angielsku.

Do słów 32-latka odniósł się Roman Kołtoń, dziennikarz i autor "Prawdy Futbolu". "Uwielbiałem ich oglądać w akcji - duet dekady w światowym futbolu" - podkreślił.

Wcześniej swoją opinię na temat przejścia Lewandowskiego do hiszpańskiej ligi wygłosił dawny kolega Polaka z Borussii Dortmund Marco Reus. - Nie miałem z nim jeszcze żadnego kontaktu, więc jeśli do tego dojdzie, to nie będzie to dobre dla Bundesligi, bo dobry, bardzo, bardzo dobry napastnik odejdzie - skomentował w rozmowie ze sport1.de pomocnik.

Barcelona w sobotę oficjalnie potwierdziła porozumienie z Bayernem w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik jeszcze w ten weekend ma przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z nowym klubem. 33-latek będzie czwartym piłkarzem pozyskanym w tym oknie przez Katalończyków, którzy wcześniej ściągnęła iworyjskiego pomocnika Francka Kessie z AC Milan, duńskiego stopera Andreasa Christensena z Chelsea, a także brazylijskiego skrzydłowego Raphinhę z Leeds United.

Prezentacja Roberta Lewandowskiego ma nastąpić już w najbliższy w poniedziałek na Camp Nou. Można się spodziewać, że będzie to wielkie wydarzenie w całej Katalonii. Najpierw jednak Polak oczywiście musi przejść pozytywnie testy medyczne.