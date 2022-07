Wiemy, z jakim numerem Lewandowski zagra w Barcelonie. "Nie może grać z innym"

To już oficjalne - Robert Lewandowski opuszcza Bayern Monachium i od przyszłego sezonu dołączy do FC Barcelony. Jedną z niewiadomych pozostawał numer, z jakim Polak będzie występował w nowym zespole. "9" w barwach katalońskiego klubu należy do Memphisa Depaya. Mateusz Borek rozwiał w tej sprawie wszelkie wątpliwości.

