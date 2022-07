"Lewandowski drży przed jednym człowiekiem". Ostatnia przeszkoda w Bayernie

Nadal nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie zagra Robert Lewandowski. Piłkarz ogłosił kilka tygodni temu, że latem chce zmienić otoczenie i dołączyć do FC Barcelony. Katalończycy złożyli trzy oficjalne oferty - ostatnia z nich opiewała na 40 milionów euro plus bonusy. Tylko że Bayern Monachium wciąż nie chce zgodzić się na proponowane warunki.

Robert Lewandowski "boi się" Hoenessa. "On wciąż ma duży wpływ na swojego ucznia"

Choć na początku Oliver Kahn i Hasan Salihamidzić podkreślali, że nie pozwolą odejść najlepszemu strzelcowi Bundesligi z drużyny, to teraz wydaje się, że złagodzili stanowisko. Jak donoszą media, Bawarczycy mogą pozwolić na transfer, jeśli wpłynie do nich odpowiednia oferta - wynosząca minimum 50 milionów euro.

Jednak nawet jeśli Kahn i Salihamidzić zgodzą się na transfer, to na drodze stanąć może jeszcze jedna osoba. Jak donosi portal focus.de, jest nią Uli Hoeness, który wciąż stawia veto w tej sprawie. Choć oficjalnie jest on "tylko" honorowym prezydentem i członkiem rady nadzorczej Bayernu, to w rzeczywistości uczestniczy w procesie podejmowania najważniejszych decyzji w klubie, w tym również tych związanych z transferami. Co więcej, niemieccy dziennikarze podkreślają, że "były prezydent wciąż ma duży wpływ na swojego ucznia, dyrektora sportowego Hasana Salihamidzicia". Zdaniem redaktorów Lewandowski "drży w szczególności przed jednym człowiekiem i jest nim właśnie Hoeness". To on może zagrozić odejściu 33-latka.

Były prezydent Bayernu kilkukrotnie zabierał głos w sprawie transferu Polaka. Za każdym razem powtarzał, że Lewandowski wypełni kontrakt w całości. - Nic nie wiem o nowej ofercie, ale z tego, co słyszałem, to Barcelona już nie musi wysyłać kolejnych ofert. Stanowisko Bayernu było jasne, a Robert ma ważny kontrakt. Oświadczenia ze strony Olivera Kahna, Hasana Salihamidzicia czy Herberta Hainera były jasne - mówił przed kilkoma dniami Hoeness.

Mimo stanowiska byłego prezydenta Bayernu Barcelona nie poddaje się i walczy o pozyskanie napastnika. Jak donosi portal sport1.de, już wkrótce Hiszpanie powinni złożyć nową ofertę. Katalończycy liczą, że uda im się załatwić sprawę do 16 lipca, ponieważ wtedy zespół Xaviego wyjedzie na tournee do USA. Ale zanim to nastąpi, to najprawdopodobniej już w najbliższy wtorek 12 lipca Lewandowski weźmie udział w treningu Bayernu, z którym pozostaje związany kontraktem do 30 czerwca 2023 roku.