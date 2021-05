Haaland w Bayernie Monachium? Ta reakcja Lewandowskiego mówi wszystko

Bayern Monachium jest jednym z wielu klubów, które obserwują Erlinga Haalanda, superstrzelca Borussii Dortmund. Po zakończeniu przyszłego sezonu w jego kontrakcie aktywowana zostanie klauzula, która pozwoli mu zmienić klub za ok. 70 mln euro. Według Christiana Falka, szefa działu piłkarskiego w Bildzie, Lewandowski jest "trochę zirytowany" i zdenerwowany pogłoskami dotyczącymi ewentualnego sprowadzenia Haalanda. O tę kwestię Lewandowski został zapytany w rozmowie z Michałem Kołodziejczykiem, który został wyemitowany na antenie Canal+ Sport.

- Czy to prawda co pisze niemiecka prasa o zainteresowaniu Bayernu Haalandem i twoich rzekomych żądaniach wyjaśnień od kierownictwa klubu, że jak to, przecież ja jestem w klubie i po co nam Haaland, czy się boisz konkurencji?

- Nie, nie oczekuję żadnych wyjaśnień i nie potrzebuję. Znam swoją wartość i znam też to, co się dzieje na rynku, więc pod tym względem mogę spokojnie cały czas funkcjonować.

- To chciałbyś, żeby Haaland dołączył do Bayernu?

- Pytanie, czy on by chciał.

Lewandowski został też zapytany o to, czy Haaland może być zawodnikiem, który w przyszłości zrobi zamach na jego rekord. - Pytanie który rekord? - odpowiedział Lewandowski, a po doprecyzowaniu, że chodzi oczywiście o rekord 40 goli w jednym sezonie, który obecnie dzierży z Muellerem, dodał: - Sam nigdy nie myślałem o tym, że mogę być tak blisko tego rekordu, więc ciężko mi powiedzieć. Wpływa na to bardzo wiele czynników. Jak pobije, to może wtedy będę mógł powiedzieć z roli tego, który ten rekord ustanowił. Na razie nie mam żadnego rekordu, więc nie mam co mówić na ten temat.

Haaland czy Mbappe? "Ja jestem team Lewandowski"

Lewandowski dostał pytanie o to, która z młodych gwiazd piłki robi na nim większe wrażenie: Erling Haaland czy Kylian Mbappe. - Ja jestem team Lewandowski - stwierdził, po czym dodał: - Na pewno są to zawodnicy, którzy mają wielki potencjał. Pokazują, z jaką łatwością strzelają bramki. Przede wszystkim ich dynamika jest na super poziomie. Pytanie, czy za 10-12 lat będą na tym poziomie, nikt tego nie wie. Czasem łatwiej zacząć niż zostać na tym poziomie albo jeszcze pójść w górę. Na pewno mają wielki potencjał i są już na najwyższym poziomie. Piłka nożna potrzebuje kolejnych nazwisk, które przyciągną kibiców przed telewizory lub na stadiony. Wielkie słowa uznania dla nich, bo widać, że mają wielki talent i wielkie możliwości.

