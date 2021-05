Piotr Świerczewski wraca na ławkę trenerską! Bardzo trudne zadanie

Piotr Świerczewski to 70-krotny reprezentant Polski, który w trakcie kariery piłkarskiej grał m.in. w GKS-ie Katowice, Saint-Etienne, Bastii, Olympique Marsylii, Lechu Poznań, Cracovii czy Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Po zakończeniu kariery próbował również swoich sił jako trener, ale bez większych sukcesów: prowadził Znicz Pruszków (w końcówce sezonu 2010/11 w duecie z Maciejem Śliwowskim), ŁKS Łódź, Motor Lublin i był asystentem Marcina Dorny w reprezentacji Polski do lat 21 w latach 2015-16.

Pod koniec poprzedniego sezonu - po kilkuletniej przerwie od pracy trenerskiej - przejął Sandecję Nowy Sącz, którą poprowadził wraz z Marcinem Jałochą i utrzymał ją przed spadkiem do II ligi. - Była propozycja dalszej współpracy… Piotr chciał pomóc Sandecji i to zrobił, ale o tym nowym sezonie już nie myślał, miał inne plany. Zrezygnował, co oznacza, że praca duetu Jałocha-Świerczewski dobiegła końca. Klub nie był gotowy na takie rozwiązanie, ale jest wariant zastępczy - pisał portal gol24.pl. W 2019 roku Świerczewski spróbował swoich sił w MMA, wygrywając z Grzegorzem "Gregiem Collinsem" Chmielewskim podczas gali FFF 2 na punkty.

Piotr Świerczewski ma pomóc utrzymać Znicz w II lidze

Teraz jednak postanowił wrócić do pracy w piłce i jak podaje portal 90minut.pl zostanie trenerem Znicza Pruszków. Jego najbliższe zadanie będzie podobne jak w Sandecji: utrzymanie, ale nie w 1., a w 2. lidze. Znicz po 31 kolejkach (ma do rozegrania zaległe spotkanie z liderem, czyli Górnikiem Polkowice) zajmuje 16. miejsce z 33 pkt - to ostatnie bezpieczne miejsce. Tyle samo punktów ma Lech II Poznań, 18. Bytovia Bytów ma 31 pkt, za to ostatnia Olimpia Elbląg ma 30 pkt.