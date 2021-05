W centrum Warszawy licznik goli Roberta Lewandowskiego! Sport.pl śledzi pogoń za rekordem Gerda Muellera

Kontuzja odniesiona w meczu Polska - Andora zabrała Robertowi Lewandowskiemu aż 4 mecze w Bundeslidze i mocno skomplikowała pogoń za rekordem, który wydawał się być na wyciągnięcie ręki. Ale jego wyrównanie lub pobicie wciąż jest możliwe. Do końca sezonu zostały 3 mecze Bayernu, w których Lewandowski potrzebuje strzelić 4 gole, by dogonić Gerda Muellera, a 5, by go prześcignąć. W sezonie 1971/1972 niemiecki napastnik strzelił aż 40 bramek, co wydawało się do tej pory wynikiem niemożliwym do pobicia. Lewandowski w obecnym sezonie miał lepsze tempo strzelania goli niż Mueller przed 49 laty. Ale czy Polak wróci do gry po problemach ze zdrowiem na tyle rozpędzony, by znów strzelać bramki z taką samą regularnością? Kibicowanie i odliczanie czas zacząć.

Serwis Sport.pl stworzył z tej okazji nowy dział - „Licznik rekordu”. To miejsce, w którym znajdą się najnowsze informacje o strzeleckich wyczynach Roberta Lewandowskiego oraz licznik odmierzający jego kroki w pogoni za rekordem Muellera. W specjalnym dziale Sport.pl znajdą się nie tylko newsy o meczach Bayernu, bramkach Lewandowskiego i akcjach jego kolegów z drużyny, ale też opowieść o dramatycznych losach Gerda Muellera oraz o tamtym rekordowym sezonie Bundesligi 1971-1972, który był jednym z najbardziej burzliwych w historii ligi.

- W Sport.pl zapraszamy czytelników do przeżywania z nami najważniejszych wydarzeń. Chcemy, żeby znajdowali u nas wiedzę, emocje, opinie, żeby mieli poczucie, że z nami będą najszybciej tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Pościg Roberta Lewandowskiego za Gerdem Muellerem elektryzuje nas od dawna. Kontuzja Roberta była ogromnym ciosem dla reprezentacji Polski, dla Bayernu w Lidze Mistrzów, mocno skomplikowała też ten atak na rekord. Ale Robert Lewandowski pokazywał już wiele razy, że dla niego niemożliwe nie istnieje. Zapraszamy do wspólnego śledzenia tego pościgu - mówi Paweł Wilkowicz, redaktor naczelny Sport.pl.

