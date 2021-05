Hit! Haaland nagle przerwał wywiad Łukasza Piszczka. "Zróbcie miejsce" [WIDEO]

Łukasz Piszczek na koniec swojej pięknej kariery w Borussii Dortmund zdobył Puchar Niemiec. W czwartkowy wieczór jego drużyna pokonała w finale RB Lipsk 4:1. Polak rozegrał całe spotkanie, a po jego zakończeniu w oczach 35-latka pojawiły się łzy. Szybko jednak wpadł w ręce kolegów, którzy w geście triumfu zaczęli podrzucać doświadczonego zawodnika i uhonorowali go za to co zrobił dla Borussii.

Łukasz Piszczek rozkleił się po gwizdku. Ostatnie marzenie. "Będę wspominał do końca życia

Przerwany wywiad Łukasza Piszczka. "Legenda"

Czwartkowemu spotkaniu towarzyszyło emocji. Dla Łukasza Piszczka był to jeden z ostatnich meczów w barwach Borussii. Po wręczeniu trofeum dla zwycięzców były reprezentant Polski podzielił się swoimi emocjami w rozmowie ze "Sky Sports". Przed kamerami wystąpił w koszulce kolegi z drużyny - Marcela Schmelzera, który zmaga się z urazem kolana.

- To były czyste emocje. Poprzednie wywalczone tytuły też były niesamowite, ale ten dzień pozostanie ze mną do końca życia - przyznał Piszczek. W pewnym momencie Polak został zmuszony do przerwania rozmowy z dziennikarzem. Przeszkodził im Erling Haaland, który postanowił uhonorować starszego kolegę. - Legenda. Zróbcie mu trochę miejsca, to wielka legenda - powiedział 20-latek z szerokim uśmiechem na twarzy.

Borussii Dortmund pozostały w tym sezonie do rozegrania już tylko dwa spotkania. W najbliższej kolejce Bundesligi drużyna prowadzona przez Edina Terzicia zagra na wyjeździe z Mainz, a na zakończenie sezonu czeka ją pojedynek z Bayerem Leverkusen na Signal Iduna Park. Wielce prawdopodobne jest, że w obu meczach zobaczymy jeszcze Łukasz Piszczka, ponieważ kontuzjowany jest w dalszym ciągu nominalny zawodnik na jego pozycję - Mateu Morey.

