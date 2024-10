Nieprawdopodobne. Manchester United "zwalnia" Sir Alexa Fergusona

Osiem punktów w siedmiu meczach. Manchester United zanotował właśnie najgorszy start sezonu od 35 lat. Nic dziwnego, że coraz częściej mówi się o zwolnieniu Erika ten Haga. Holender jest szóstym trenerem United od kiedy na emeryturę przeszedł Sir Alex Ferguson. Żaden z jego następców nie był nawet blisko powtórzenia sukcesów Szkota.

Manchester United rozstaje się z Fergusonem. Szokująca decyzja

Przez lata pracy w Manchesterze United Ferguson wygrał dosłownie wszystko i zyskał rozpoznawalność na całym świecie. Nic dziwnego, że po tym jak szkoleniowiec zakończył karierę, to w United postanowili się z nim nie rozstawać na stałe. Były trener został mianowany m.in. światowym ambasadorem klubu. Ferguson za pełnienie tej funkcji otrzymuje ponad 2 miliony funtów rocznie.

Pod koniec 2023 roku część udziałów w Manchesterze United przejął Jim Ratcliffe - właściciel firmy INEOS. Jak informuje "The Athletic" INEOS miał przejrzeć finanse klubu w poszukiwaniu oszczędności i znalazł je właśnie w osobie Fergusona.

"Podczas spotkania twarzą w twarz na Old Trafford CEO oraz właściciel INEOS Sir Jim Ratcliffe powiedział Fergusonowi, że klub chce zredukować koszty i nie będzie w stanie już mu płacić. Źródła w Manchesterze United - które ze względu na delikatność sytuacji chcą pozostać anonimowe - powiedziały, że sprawa została załatwiona polubownie i wciąż pozostanie on dyrektorem niewykonawczym w klubie i będzie mile widziany na meczach" - czytamy. Były trener przestanie otrzymywać wypłatę po zakończeniu obecnego sezonu.

"The Athletic" przypomina, że to nie pierwsze cięcia. W lipcu pracownicy United zostali poinformowani o zbliżających się zwolnieniach, które miały dotknąć 250 osób. Wcześniej oszczędności szukano nawet na imprezach biurowych - odwołano wigilię dla pracowników. W Manchesterze za to nie żałują pieniędzy na kolejnych zawodników. Latem klub wydał na transfery ponad 200 milionów funtów. Mniej oszczędna była tylko Chelsea.