Chorwaci ostrzegają przed meczem z Polską. "Poleje się krew"

Reprezentacja Polski rozpoczyna rundę rewanżową w fazie grupowej Ligi Narodów. Na początek podejmie na Stadionie Narodowym Chorwację, z którą we wrześniu przegrała 0:1 w Osijeku. Wówczas w mieście działy się skandaliczne rzeczy.

Zobacz wideo Klasa Ronaldo. Brawami powitał kibiców na PGE Narodowym

Zadymy w Osijeku przy okazji meczu reprezentacji Polski z Chorwacją. "Idiotyczne"

Przed spotkaniem licząca ok. 50 osób grupa chorwackich pseudokibiców zaatakowała kilku Polaków, a do załagodzenia sytuacji potrzebna była interwencja policji. Ta miała ręce pełne roboty również po meczu, gdy doszło do kolejnych konfrontacji. Po nich zatrzymano 67 polskich fanów. I jak informowało radio RMF FM, 65 z nich zostało ukaranych mandatem za udział w bójce, a po wpłaceniu grzywny wypuszczonych na wolność. Jeden został zatrzymany na dłużej pod zarzutem znieważenia policjanta, a jeden przebywał w szpitalu.

W związku z tamtymi wydarzeniami teraz chorwacka gazeta "Sportske novosti" pisze, że przyjezdnym kibicom "grozi odwet". Na trybunach Stadionu Narodowego ma zasiąść 850 fanów z Chorwacji, przez co tamtejsza policja miała uczulić polskich funkcjonariuszy, "aby nie doszło do ataków w odpowiedzi na wydarzenia w Osijeku, podczas których zaatakowano i raniono część Polaków". Tamto postępowanie chorwackich kiboli uznano za "idiotyczne", lecz może skutkować ono tym, że i w Warszawie "poleje się krew".

Służby przygotowują się na mecz Polska - Chorwacja. "Zostanie zorganizowany punkt"

"Nie jest to najwyższy poziom gotowości, ale potrzebna jest wzmożona czujność" - zaznaczono. Przy tym służby dbają o to, aby nie doszło do powtórki z Osijeka. "We wtorek przy stadionie zostanie zorganizowany punkt, w którym chorwaccy kibice będą gromadzić się przed udaniem się na trybuny" - dowiadujemy się.

Mecz Ligi Narodów Polska - Chorwacja rozpocznie się o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.