Włosi trąbią o transferze Polaka. Musi się ratować

Patryk Peda do kadry selekcjonera Michała Probierza trafił jako gracz SPAL, występującego na poziomie Serie C, czyli trzeciej ligi włoskiej. Wówczas na szkoleniowca spadła spora krytyka, ale ten chciał zrobić z Pedy swojego "żołnierza" i pomóc mu w regularnej grze. Skończyło się na trzech meczach i braku powołań aż do teraz. Wszystko dlatego, że kariera Pedy nie idzie w najlepszym kierunku.

- Akurat czytam, że Peda jest ofiarą Probierza. Odniosę się, on nie jest moją ofiarą, bo grał za mojej kadencji w reprezentacji i w klubie - mówił Probierz na jednej z konferencji prasowych przy okazji trwającego zgrupowania kadry.

Patryk Peda zmieni klub? Włosi wieszczą transfer ulubieńca Michała Probierza

Peda od sierpnia 2023 roku jest zawodnikiem Palermo, ale poprzedni sezon spędził w SPAL. Teraz chciał spróbować swoich sił na poziomie Serie B w znacznie lepszym zespole, ale na razie nie może liczyć na grę. W lidze zagrał raz na osiem spotkań i dołożył dwa występy w Pucharze Włoch. Łącznie spędził na boisku jedynie 130 minut. Jeśli chce wejść na wyższy poziom, musi poszukać gry gdzie indziej.

W lecie Peda łączony był z odejściem do klubów ekstraklasy, a poważnymi kandydatami mieli być beniaminkowie - Motor Lublin i Lechia Gdańsk. Zawodnik zdecydował się jednak zostać we Włoszech i nie wychodzi mu to na dobre. Media wieszczą jednak możliwe zmiany w jego karierze.

"Giornale di Sicilia" informuje, że zawodnik w zimie poszuka sobie nowego zespołu w ramach wypożyczenia. Na razie nie wskazano konkretnego kierunku. Jego umowa w obecnym klubie obowiązuje do czerwca 2028 roku, więc Palermo nie chce sprzedać go definitywnie i liczy na jego rozwój.

Obecnie Peda przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski U21 i zagrał 90 minut w wygranym 4:0 meczu z Kosowem. Prawdopodobnie wystąpi również w pierwszym składzie w starciu z Niemcami, które zaplanowano na 17:00 we wtorek 15 października.