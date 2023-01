Chelsea ma budżet bez dna. 20-latek za 30 mln euro na przełamanie kryzysu

Powiedzieć, że Chelsea rozczaruje w obecnym sezonie Premier League, to nic nie powiedzieć. Drużyna ze Stamford Bridge po 18 kolejkach zajmuje dopiero 10 miejsce w tabeli i traci 10 punktów do czwartego Newcastle. Wydaje się, że właściciele Chelsea doszli do wniosku, że metodą na powrót do czołówki będzie wydanie grubych milionów na kolejnych piłkarzy. Tylko podczas letniego okienka transferowego Chelsea zapłaciła ponad 270 milionów euro na ośmiu graczy, którymi byli m.in. Raheem Sterling, Marc Cucurella czy Wesley Fofana.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Młody Anglik jedną z opcji na wzmocnienie ataku Chelsea

Zimą 2023 roku londyńczycy ponownie sięgnęli do skarbca i płacą kolejne miliony. Za 30 milionów do klubu trafił Benoit Badiashile z AS Monaco, za 11 milionów Chelsea wypożyczyła Joao Felixa z Atletico Madryt, a teraz ma rozbić bank i zapłacić około 100 milionów euro za Mychajło Mudryka z Szachtara Doniec.

A wydaje się, że to nie koniec zakupów Chelsea. Fabrizio Romano poinformował, że drużyna ze Stamford Bridge prowadzi bezpośrednie rozmowy z PSV Eindhoven w sprawie Noniego Madueke. Młody Anglik ma być jedną z opcji na wzmocnienie ataku Chelsea obok Marcusa Thurama z Borussii Moenchengladbach. PSV ma być gotowe na sprzedaż Madueke, a kwota, o której się aktualnie mówi to 30 milionów euro. W najbliższym czasie ma dojść do kolejnych rozmów między oboma klubami.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Madueke pierwsze kroki stawiał w młodzieżowych drużynach Tottenhamu, a z czasem przeniósł się do Holandii i to w PSV zadebiutował w zawodowym futbolu w sezonie 2019/2020. Od tamtego czasu rozegrał 79 spotkań w barwach ekipy z Eindhoven, w których strzelił 20 bramek i zanotował 14 asyst. W tym sezonie przez większość czasu zmagał się z kontuzją stawu skokowego i dlatego zagrał w ośmiu meczach, w których strzelił dwie bramki.