Szefowie Chelsea udali się do Polski. Transfer za 100 mln euro uzgodniony

Przez długi czas to Arsenal był faworytem w walce o utalentowanego ukraińskiego piłkarza. Jednak "Kanonierzy" nie spełniali oczekiwań finansowych władz Szachtara Donieck. Mistrz Ukrainy odrzucił trzy oferty kupna od drużyny z północnego Londynu. Do gry weszła Chelsea, której udało się przekonać Szachtar do Mychajło Mudryka.

REKLAMA

Zobacz wideo Powrót Króla! Tak powitany został Messi na treningu PSG

Chelsea dogadała wielki i drogi transfer

Szachtar oczekiwał oferty za Mudryka rzędu 100 mln euro. Arsenal proponował mniej, z czego 20-25 w każdej ofercie to były bonusy. Pozostali przy łącznej propozycji opiewającej na 95 mln euro. Chelsea przebiła konkurencję. Zadeklarowała, że jest w stanie wydać na Mudryka oczekiwane 100 mln euro.

Jak podaje Fabrizio Romano, władze "The Blues" osiągnęły ustne porozumienie z Szachtarem ws. transferu Ukraińca.

Polska na podium w Zakopanem! Zażarta walka o zwycięstwo. Ależ było blisko

"Chelsea osiągnęła porozumienie z Szachtarem Donieck w sprawie Mudryka. Opłata 100 mln euro uzgodniona dzisiaj" - napisał dziennikarz na Twitterze. Oznajmił też, że w celu negocjacji władze "The Blues" poleciały do Polski, choć według Matta Lawa udały się do w Turcji, gdzie Szachtar przygotowuje się do drugiej części sezonu.

Dziennikarz "The Telegraph" doprecyzował kwestię opłat - kwota podstawowa to 75 mln euro plus 25 mln euro bonusów.

Pozostaje jeszcze ustalenie szczegółów indywidualnego kontraktu z Mudrykiem, który stawiał na pierwszym miejscu przejście do Arsenalu. W ciągu kilku godzin ma polecieć do Londynu na rozmowy i testy medyczne. Ukrainiec ma dostać długoterminowy kontrakt.

Mychajło Mudryk strzelił w tym sezonie dziesięć goli i zanotował osiem asyst w 18 spotkaniach dla Szachtara Donieck we wszystkich rozgrywkach (liga ukraińska i Liga Mistrzów). Dostał nagrodę najlepszego piłkarza Szachtara w 2022 roku. Transfermarkt wycenia go na 40 mln euro.

Na Igę Świątek czeka "pułapka" w Australian Open. "Nikt się nie spodziewał"

Transfer Mudryka byłby piątym przeprowadzonym tej zimy przez Chelsea. Dotychczas kupiła Benoit Badiashile'a z AS Monaco, Andreya Santosa z Vasco Da Gama, Davida Datro Fofanę z Molde i wypożyczyła Joao Feliksa z Atletico Madryt.