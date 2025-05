Deco wskazał, kto będzie następcą Lewandowskiego w Barcelonie. Jaśniej się nie da

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. Nie ma co się zatem dziwić, że rozpoczęto już poszukiwania następcy, zwłaszcza że po ostatnim meczu z Villarrealem fani dosłownie domagali się odejścia Polaka. Dziennik "Mundo Deportivo" ujawnił za to, że nasz piłkarz otrzymał nawet oferty, by opuścić zespół już w najbliższym okienku. Gdyby faktycznie tak się stało, momentalnie FC Barcelona musiałaby szukać zastępstwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy psycholog pomógł Jakubowi Koseckiemu? "Za moich czasów to była oznaka słabości"

Deco zabrał głos ws. Lewandowskiego. "Ten skład ma wewnętrzne rozwiązania, gdy go nie ma"

Hiszpańskie media uważają, że świetnym następcą Polaka byłby Julian Alvarez. Sporo mówiło się też w ostatnim czasie o Marcusie Rashfordzie, który spędził rundę wiosenną w Aston Villi, oraz Luisie Diazie z Liverpoolu. Mimo to wydaje się, że Lewandowski wypełni wygasającą umowę, przynajmniej taki jest jego cel.

36-latek miał niezbyt dobrą końcówkę sezonu, zwłaszcza że doznał urazu mięśnia półścięgnistego lewego uda, który wykluczył go z gry na parę tygodni. Dyrektor sportowy Deco, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, wypowiedział się na temat potencjalnego następcy naszego napastnika. "Mamy w składzie zawodników, którzy są w stanie zagrać na "dziewiątce", takich jak m.in. Ferran Torres, który miał spektakularny sezon, Fermin Lopez czy Dani Olmo jako "fałszywe dziewiątki". Ten skład ma wewnętrzne rozwiązania, gdy nie ma Lewandowskiego" - tłumaczył na antenie RAC1, cytowany przez "Sport".

Na tym jednak nie skończył. "Inter ma klasycznego napastnika (Thurama), natomiast PSG czy Arsenal takiego nie mają. Nie musimy się przejmować szukaniem "dziewiątki", gdyż mamy przygotowanych wiele rozwiązań" - oznajmił.

Nie omieszkał też poruszyć tematu wspomnianych wcześniej Rashforda oraz Diaza. Ten drugi, mimo że otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu od Liverpoolu, czeka na ruch FC Barcelony. - Rozmowy o zawodnikach, których wiążą umowy z innymi zespołami, są skomplikowane - z szacunku. Podoba nam się Diaz, Rashford również, tak samo jak kilku innych zawodników. Patrząc na rynek, są nazwiska, które wiemy, że mogłyby wzmocnić drużynę - podsumował Deco.

FC Barcelona rozegra ostatni mecz w sezonie w niedzielę 25 maja, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. Początek o godz. 21:00.