Żona piłkarza Chelsea przejechała się po klubie po wstydliwej klęsce. "Gdyby tylko"

W czwartek Chelsea zmierzyła się na wyjeździe z Fulham. Drużyna prowadzona przez Grahama Pottera stanęła przed szansą na zwycięstwo i polepszenie sytuacji w tabeli. Mimo że w pierwszej połowie miała przewagę, to na prowadzenie wyszli gospodarze. Na listę strzelców w 25. minucie wpisał się Willian.

Żona Thiago Silvy krytykuje Chelsea

Na początku drugiej połowy Chelsea zdołała wyrównać po golu Kalidou Koulibaly'ego, ale były to miłe złego początki. Niedługo później z boiska wyleciał Joao Felix, a Fulham zdobyło kolejną bramkę. Tym razem piłkę do siatki wpakował Carlos Vinicius. Ostatecznie Chelsea przegrała to spotkanie 1:2. Bardzo rozczarowana tym wynikiem była żona Thiago Silvy i opublikowała na Twitterze wymowny wpis.

"Gdyby w ataku i środku pola był kolejny Thiago Silva, którego mamy w obronie..." - napisała na portalu. Żona obrońcy bardzo często komentuje poczynania Chelsea. W kwietniu stanęła w obronie męża, który był krytykowany przez fanów. - Szanujcie go! Dopiero co wrócił ze zgrupowania reprezentacji. Jest przemęczony. Ma 37 lat, a gra jakby miał 20 - mówiła wówczas. Ponadto blisko dwa lata temu krytykowała publicznie Timo Wernera za jego słabą skuteczność.

Sytuacja Chelsea nie wygląda najlepiej. Drużyna odpadła już z Pucharu Anglii i Pucharu Ligi Angielskiej. W Premier League z kolei po 18 meczach zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów. Na domiar złego niedawno ważny piłkarz tego zespołu Christian Pulisic doznał poważnej kontuzji. Trener Graham Potter przyznał, że Amerykanin z powodu urazu kolana nie zagra przez kilka miesięcy.

Szansę na poprawę sytuacji Chelsea będzie miała już w najbliższą niedzielę. Tego dnia o godzinie 15:00 podejmie na własnym stadionie Crystal Palace.

Thiago Silva jest piłkarzem Chelsea od lata 2020 roku. W bieżącym sezonie rozegrał do tej pory 21 meczów, w których zaliczył dwie asysty.

