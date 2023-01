Oficjalnie: Chelsea poszła na całość. Wydała miliony na transfer

Chelsea bardzo rozczarowuje w obecnym sezonie. Z jednej strony wyjście z grupy Ligi Mistrzów, a z drugiej wpadka za wpadką w Premier League. Do tego wczesna zmiana trenera z Thomasa Tuchela na Grahama Pottera. To wszystko sprawiło, że przed półmetkiem angielskich rozgrywek Chelsea jest na 10 miejscu w tabeli z dorobkiem 25 punktów. Aktualnie Londyńczycy 10 punktów do czwartego Manchesteru United. Nie dziwi więc, że w takiej sytuacji amerykańscy właściciele klubu zasięgnęli do portfela w celu wzmocnienia składu.

Benoit Badiashile pierwszym transferem Chelsea w 2023 roku

I tak pierwszym, potwierdzonym zakupem w trakcie zimowego okienka transferowego został stoper AS Monaco, Benoit Badiashile. O transferze mówiło się od kilku dni, a teraz został on sfinalizowany. Według doniesień kwota transferu wyniosła 38 milionów euro, a 21-letni Francuz podpisze kontrakt do lata 2029 roku.

- Cieszymy się, że możemy powitać Benoit w Chelsea. To świetny młody zawodnik, który szybko wyrobił sobie nazwisko i ma ogromne doświadczenie, jak na swój młody wiek. Jesteśmy pewni, że w nadchodzących latach będzie ważną częścią naszego zespołu - powiedział szef Chelsea, Todd Boehly oraz jeden ze współwłaścicieli Behdad Eghbali.

Radości z transferu do Londynu nie ukrywał sam Badiashile. - Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany z powodu transferu do Chelsea. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę kibiców i zacznę grać w najlepszej lidze świata - mówił Francuz po ogłoszeniu swojego transferu do angielskiej ekipy.

Badiashile w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań w barwach AS Monaco, w których strzelił dwie bramki. W 2022 roku zadebiutował w reprezentacji Francji, w której rozegrał dwa spotkania w Lidze Narodów - w wygranym meczu 2:0 z Austrią i przegranym 0:2 z Danią. Nie znalazł się za to w kadrze na mundial w Katarze.

Czy Badiashile będzie pierwszym z kilku zimowych transferów Chelsea? Londyńska ekipa jest w ostatnim czasie łączona m.in. z Argentyńczykiem Enzo Fernandezem, za którego miałaby być gotowa rozbić bank. Według ostatnich doniesień poza gotówką klub miałby dorzucić trzech graczy do takiej transakcji.