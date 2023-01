Wymowny gest Juergena Kloppa po porażce Liverpoolu. Więcej niż tysiąc słów

Liverpool notuje trzeci kolejny mecz bez wygranej. W sobotnie popołudnie piłkarze Juergena Kloppa zostali rozbici przez Brighton, z którym przegrali 0:3. To już szósta porażka Liverpoolu w tym sezonie Premier League. Więcej o przebiegu meczu pisaliśmy --> TUTAJ. Liverpool zajmuje aktualnie ósme miejsce w tabeli, a strata do najlepszych jest już olbrzymia, zwłaszcza jeśli spojrzymy na formę zespołu z Liverpoolu.

Liverpool przegrywa, Juergen Klopp przeprasza kibiców

Tuż po końcowym gwizdku sędziego bezsilny Juergen Klopp przeprosił kibiców Liverpoolu za kolejną fatalną porażkę w tym sezonie. Niemiecki trener złożył ręce w geście przeprosin, a po chwili pokornie schylił głowę. To wszystko rozgrywało się w pobliżu sektora gości, na którym zasiadali fani wicemistrzów Anglii. Szkoleniowiec nie miał nic na swoje usprawiedliwienie i przyjął porażkę "na klatę". Ta scena została wychwycona przez fotoreporterów i wyraża więcej niż tysiąc słów.

- Czuje się źle, naprawdę źle. Nie pamiętam gorszego meczu. To był bardzo dobrze zorganizowany zespół przeciwko niezbyt zorganizowanemu zespołowi - powiedział po spotkaniu 55-letni trener i dodał: - Jak mogę to wytłumaczyć? Ci sami zawodnicy rozegrali znakomite mecze, ale jeśli jesteśmy nieodpowiednio zorganizowani, to może to tak wyglądać - skomentował odnosząc się do pytania dziennikarza, dlaczego Liverpool jest cieniem drużyny, która rok temu do końca walczyła o mistrzostwo Anglii.

Kibice Liverpoolu mają powody do niezadowolenia. Ich zespół po raz ostatni wygrał mecz 30 grudnia. W 2023 roku piłkarze Kloppa rozegrali dotychczas trzy mecze i aż dwa z nich przegrali. W tabeli mają zaledwie 28 punktów po 18 meczach.