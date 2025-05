Media: Wiadomo, co z Goncalo Feio. Legia Warszawa podjęła decyzję

Goncalo Feio został trenerem Legii Warszawa w kwietniu ubiegłego roku, kiedy zastąpił na stanowisku Kostę Runjaicia. Choć zapowiadał, że drużyna wróci na szczyt i zdobędzie mistrzostwo Polski, to nie udało się tego dokonać. Przed ostatnią kolejką sezonu w ekstraklasie pewne jest, że zakończy ona rozgrywki na piątym miejscu w tabeli. Trudno oczekiwać, by satysfakcjonowało to zarząd, który ostatnio intensywnie sondował pozostanie Portugalczyka w Legii.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy psycholog pomógł Jakubowi Koseckiemu? "Za moich czasów to była oznaka słabości"

Goncalo Feio zostanie w Legii. Wiemy, kiedy oficjalne ogłoszenie

Michał Żewłakow pod koniec marca został ponownie dyrektorem sportowym Legii. Ma już za sobą pracowite tygodnie. Nie dość, że musi budować kadrę na przyszły sezon, to wciąż nie podjął przecież decyzji co do przyszłości Feio. Aż do teraz, gdyż portal Meczyki.pl poinformował w czwartek, że trener najprawdopodobniej utrzyma posadę.

Kluczowa okazała się właśnie zmiana na stanowisku DS oraz szefa skautingu, z którą pożegnał się Radosław Mozyrko. Od tego czasu relacje między władzami klubu a Feio "uległy znacznej poprawie". Jeśli zatem nie wydarzy się nic niespodziewanego, to w piątek Legia ogłosi przedłużenie współpracy z 35-latkiem. "Klub chce kontynuacji projektu, a nie twardego resetu i zaczynania wszystkiego od początku z nowym szkoleniowcem, gdy bardzo goni czas" - oznajmiono, zaznaczając, że "walka o europejskie puchary" zaczyna się 10 lipca.

Mimo że porozumienie zostało osiągnięte, Feio otrzymał pewne warunki. "W przyszłym sezonie absolutnym priorytetem ma być liga i wygranie mistrzostwa Polski. Skupienie się i priorytetyzowanie ekstraklasy, aby nie tyle nie powtórzyć tak słabego wyniku, jak w tym roku, co zdecydowanie liczyć się w walce o tytuł" - dodano.

Na tym jednak nie koniec, gdyż w kontrakcie mają być zawarte również "zapisy wizerunkowe". Legia chce zapewne uniknąć kontrowersyjnych zachowań trenera z przeszłości. "Do domknięcia rozmów potrzebna jest już tylko parafka ze strony Portugalczyka" - podsumowano.

Legia oficjalnie zakończy rozgrywki w sobotę 24 maja. Na własnym stadionie podejmie tego dnia Stal Mielec. Początek o godz. 17:30.