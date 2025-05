Real Madryt podjął decyzję ws. Modricia. Tego nikt się nie spodziewał

Luka Modrić do Realu Madryt trafił w 2012 roku i przez 13 lat uzyskał status absolutnej legendy klubu. Sześć razy wygrał Ligę Mistrzów, cztery razy świętował mistrzostwo Hiszpanii, dwukrotnie krajowy puchar, pięć razy Superpuchar Hiszpanii i tyle samo razy Superpuchar UEFA. Jego dorobek jest wręcz niesamowity, a obecnie jest również kapitanem zespołu.

Real Madryt zdecydował ws. Luki Modricia. To będzie jego ostatni mecz

Kontrakt Chorwata wygasa jednak 30 czerwca i w ostatnich miesiącach trwały dywagacje na temat tego, czy zostanie przedłużony. Niedawno media obiegła informacja, że nawet jeśli 39-latek odejdzie z Realu, to klub podpisze z nim miesięczną umowę i zabierze go na Klubowe Mistrzostwa Świata. W tej sprawie pojawiły się nowe informacje.

Miguel Angel Diaz przekazał w programie "El Partidazo" radia COPE, że Real podjął decyzję ws. przyszłości Modricia. 39-latek faktycznie ma pojechać z zespołem na KMŚ, ale nie zostanie w klubie na dłużej. Tak ustaliły władze klubu i nie wysłały Chorwatowi oferty przedłużenia kontraktu. Po zmaganiach USA stanie się on więc wolnym zawodnikiem.

Co więcej, zagra już tylko raz na Estadio Santiago Bernabeu. W najbliższą sobotę pomocnik pożegna się z kibicami na własnym stadionie meczem z Realem Sociedad. Więcej nie wróci już na madrycki stadion i będzie to jego oficjalne pożegnanie z publicznością w stolicy Hiszpanii. Kiedy zagra faktycznie ostatni mecz w barwach Realu, zależy od tego, do jakiej fazy KMŚ dotrze jego zespół. Najwcześniej stanie się to 27 czerwca przeciwko RB Salzburg.

Modrić w Realu zagrał już 590 meczów, w których zdobył 43 gole i zaliczył 95 asyst. W barwach tego klubu sięgał po Złotą Piłkę w 2018 roku i był absolutnie najlepszym pomocnikiem na świecie. Jego historia zakończy się tego lata, a prawdopodobnie jego nowym zespołem będzie Hajduk Split.

Z madrycką publicznością w sobotę 24 maja o 16:15 pożegnają się również Carlo Ancelotti, Lucas Vazquez i Jesus Vallejo. W przypadku pierwszej dwójki i Modricia będzie to zakończenie pięknej i długiej historii w Realu.