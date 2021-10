Legenda Bayernu ocenia szanse Lewandowskiego na Złotą Piłkę. Wskazał innych faworytów

Robert Lewandowski jest jednym z kandydatów do zgarnięcia Złotej Piłki. Choć rozstrzygnięcie plebiscytu poznamy dopiero 29 listopada, to w sieci pojawiły się przeciek, jakoby to Polak miał zdobyć prestiżową nagrodę.

Zdania dotyczące tego, kto powinien w 2021 roku zdobyć Złotą Piłkę są podzielone. Poza Robertem Lewandowskim w kontekście tytułu wskazuje się m.in. Karima Benzemą czy Mohameda Salaha. Egipcjanina w rozmowie ze Sky Sports wyróżnił właśnie Lothar Matthaeus. - To, co pokazuje od kilku miesięcy supergwiazda Juergena Kloppa, Mohamed Salah, to oczywiście absolutnie światowa klasa. Całkiem możliwe, że to bardzo pomoże mu w wyborach Złotej Piłki - powiedział Niemiec.

Dziennikarze głosujący w plebiscycie oceniają jednak cały rok, a ten nie był w stu procentach udany dla Egipcjanina. - Na wiosnę Liverpool miał poważne problemy - stwierdza Matthaeus. Inaczej wygląda postawa Jorginho, który obok Salaha, Lewandowskiego i innych znalazł się w 30 nominowanych do nagrody. - Kandydat Jorginho z Chelsea przekonywał przez niemal cały ostatni sezon i odegrał kluczową rolę w wygraniu z Włochami Ligi Mistrzów i Mistrzostw Europy - podsumował Matthaeus.

Dokładnie 25 października o północy zakończyło się głosowanie w tegorocznym plebiscycie. Wszyscy uprawnieni do oddania głosu wskazywali pięciu z 30 kandydatów, którym przyznawali punkty, odpowiednio sześć, cztery, trzy, dwa lub jeden. Nazwisko zwycięzcy Złotej Piłki poznamy 29 listopada, kiedy to odbędzie się ceremonia w Theatre du Chatelet w Paryżu.