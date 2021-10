Mistrz olimpijski wyrzucony z reprezentacji i klubu. "Nie ma miejsca dla homofobów"

Mauricio Souza sięgnął z reprezentacją Brazylii po mistrzostwo olimpijskie, siatkarski Puchar Świata czy Ligę Narodów. Ostatni sukces Brazylijczyk odniósł latem 2021 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że Souza pożegnał się już z grą w kadrze, co przedstawił w rozmowie z "O Globo" selekcjoner Renan Dal Zotto.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Barcelony w niebezpieczeństwie. "Tam nie ma żadnej ochrony"

- Jestem rozczarowany. Zachowanie Mauricio było nieakceptowalne. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich uprzedzeń, homofobii i rasizmu. W reprezentacji Brazylii nie ma miejsca dla homofobicznych sportowców - powiedział Dal Zotto.

Superman jest biseksualny. Kontrowersyjny komentarz siatkarza. "Tolerancja dla drugiej strony jest zerowa!"

Dlaczego Souzie zarzuca się homofobię? W ostatnich tygodniach szybko na popularności zyskała informacja dotycząca historii nowego Supermana. DC Comics oficjalnie poinformowało, że Jonathan Kent, czyli najnowsze wcielenie superbohatera, jest biseksualny. Coming out nastąpi w najnowszej wersji komiksu "Superman: Son of Kal-El". Partnerem Supermana będzie jego przyjaciel Jay Nakamura.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Nowinkę dwa tygodnie temu skomentował właśnie Mauricio Souza. "To tylko rysunek. Nic wielkiego. Brnijmy w to dalej, to zobaczysz, gdzie skończymy..." - czytamy na Instagramie siatkarza. W ten sposób Brazylijczyk podpisał zdjęcie, na którym widzimy całujących się Supermana oraz Nakamurę.

W opozycji do Souzy stanął również jego kolega z reprezentacji, Douglas Souza da Silva. Przyjmujący reprezentacji Brazylii jest osobą homoseksualną. Na jego Instagramie widzimy dokładnie to samo zdjęcie z komiksu, jednak ze zdecydowanie innym podpisem: "Jeśli taki obrazek cię zdenerwował, mam ważną informację dla twojej kruchej heteroseksualności: tak, będą się tam całować".

Barbarzyński atak na sędziego! Najwyższa kara. "Nie zagra do końca życia"

Zdania w temacie nowej orientacji Supermana różnią środowisko siatkarskie. Część osób nie akceptuje podejścia Mauricio Souzy, ale znajdą się również ci - jak Wallace de Souza - którzy popierają stawianą przez niego tezę. Sam Brazylijczyk opublikował w ostatnich godzinach wideo, w którym odnosi się do reakcji na wpis.

"To wina tłumu, który nie akceptuje już żadnej opinii przeciwnej do ich opinii. Wszystko, co zostało powiedziane, że nie jest tym, co oni aprobują, jest homofobiczne i uprzedzone. Tolerancja dla drugiej strony jest zerowa!" - podkreśla Souza. Wobec siatkarza konsekwencje wyciągnął także klub, w którym występował - Minas Tenis Clube. Władze początkowo nakazały zawodnikowi opublikować nagranie z przeprosinami i nałożyły na niego grzywnę. Następnie zmieniono decyzję i wyrzucono go z klubu.