Liga Mistrzów. Gdzie obejrzeć mecz Inter - Barcelona dzisiaj? [TRANSMISJA TV]

FC Barcelona sięgnęła już w tym sezonie po Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla. Nie ma jednak ochoty na tym poprzestać, gdyż do końca rozgrywek pozostało jej co najmniej pięć meczów. Do zdobycia są za to jeszcze: mistrzostwo kraju oraz Ligi Mistrzów. Wiemy, że władze klubu zdecydowanie bardziej marzą o europejskim triumfie, na który czekają od dekady. Aby tego dokonać, kataloński zespół musi najpierw wyeliminować Inter.

Przed tygodniem pierwszy półfinał zakończył się remisem 3:3. Inter wyszedł na prowadzenie już po kilkudziesięciu sekundach, a w 21. minucie prowadził 2:0. I wówczas na boisku zobaczyliśmy pokaz umiejętności Lamine Yamala. Ten zaczął dosłownie bawić się z obrońcami. Najpierw w 24. minucie po imponującej indywidualnej akcji pokonał Yanna Sommera, a potem był bliski kolejnego trafienia, natomiast po jego strzale piłka odbiła się od poprzeczki.

Hiszpan miał również spory udział przy trzecim trafieniu, kiedy przepuścił piłkę i trafiła ona finalnie do Raphinhy. Ten po atomowym uderzeniu zdobył bramkę, choć została ona uznana jako samobójcza, gdyż po odbiciu od poprzeczki odbiła się jeszcze od pleców Sommera. Mimo to wydaje się, że w dużo lepszej sytuacji przed rewanżem są piłkarze włoskiego klubu. Szkoleniowiec Simone Inzaghi zaznaczył, że nie obawia się nawet powrotu Roberta Lewandowskiego.

- Oczywiście dobrze znamy Lewandowskiego, należy do grona trzech-czterech najlepszych piłkarzy na świecie, ale Ferran Torres rozegrał świetne zawody w pierwszym meczu. Wygrywali mecze nawet bez Lewandowskiego, ta drużyna bez niego jest tak samo silna - powiedział na konferencji prasowej. Mało tego, trzeba zaznaczyć, że Inter nie przegrał na własnym stadionie w Lidze Mistrzów od trzech lat.

FC Barcelona mogła być również nieco zaskoczona, kiedy wylądowała w Mediolanie. Nikt nie spodziewał się, że zaskoczy ich aż tak "niesprzyjająca pogoda". Dziennik "Sport" ujawnił, że na drużynę "czekała dotkliwa ulewa". Zaznaczono, że "wrogi klimat" będzie towarzyszył jej przez najbliższe dwa dni. Dziennikarze podkreślają, że "ulewne deszcze" mogą spowodować jednak, że to starcie będzie jeszcze bardziej "epickie".

Mecz Inter Mediolan - FC Barcelona odbędzie się we wtorek 6 maja. Początek o godz. 21. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Canal+ Sport oraz na platformie Canal+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.