Nie mogłeś mu wejść w drogę, bo by nogi pourywał - Tomasz Kuszczak wspomina gwiazdę Man United

Rooney był legendą Manchesteru United za czasów Sir Alexa Fergusona. W latach 2004-2017 zagrał w angielskiej drużynie blisko 400 spotkań. Przy okazji finału Ligi Europy w Polsce w wywiadzie dla kanału "Futbolownia" na YouTube Tomasz Kuszczak, który grał razem z Rooneyem w Anglii przypomniał jedną ze anegdot o Angliku.

REKLAMA

Zobacz wideo Ponad 230 mln dla polskich klubów! "To jeden z najtrudniejszych sezonów w historii" [Studio Biznes]

"Osiem sekund, żeby się uspokoić" dla Wayne'a Rooneya. Kuszczak opowiada o Angliku

- To był Wayne Rooney, on nie odpuszczał. My się z niego śmialiśmy, jak się na treningu wkurzył nie raz, a treningi były ostre, bo nikt nie chciał odpuścić. Kosiarka tak szła. Wayne, jak stracił czasem temperament, to chłopaki się śmiali, że powinien mieć osiem sekund, żeby się uspokoić - opisał Kuszczak.

Jan Bednarek najlepszy w Premier League! Rywale daleko za Polakiem w tej klasyfikacji

- To było to osiem sekund, kiedy nie mogłeś mu wejść w drogę, bo by nogi pourywał. Wes Brown się z niego śmiał i od razu jak coś poszło, to odliczał: raz, dwa, trzy, a u niego się gotowało. Ale to wspaniały człowiek - dodał bramkarz.

Cały wywiad można obejrzeć tutaj:

Ekspert pod wielkim wrażeniem Fabiańskiego. "Jest jednym z najlepszych"

Rooney w drodze do Polski. Będzie na finale Ligi Europy

Tomasz Kuszczak grał dla drużyny z Manchesteru w latach 2007-2012. Był rezerwowym bramkarzem i grał głównie w Pucharze Anglii, a łącznie rozegrał tam 26 meczów. Poza tym wystąpił jeszcze jedenaście razy w barwach reprezentacji Polski.

Liverpool kupuje piłkarza RB Lipsk za 35 mln euro. Transfer przesądzony

Rooney opublikował zdjęcie na Instagramie, na którym widać, jak wraz z synem podróżuje do Polski samolotem. Piłkarz pojawi się na finale Ligi Europy pomiędzy Manchesterem United a Villarealem w środę o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.