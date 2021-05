Liverpool kupuje piłkarza RB Lipsk za 35 mln euro. Transfer przesądzony

Liverpool pomimo ogromnych problemów w trakcie sezonu w ostatniej chwili zapewnił sobie awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. W dodatku dzięki porażce Chelsea zajął miejsce na najniższym stopniu podium rozgrywek Premier League. Jednak przed nowym sezonem władze klubu z Anfield będą musiały rozejrzeć się za kilkoma solidnymi wzmocnieniami.

REKLAMA

Zobacz wideo Agent Kamila Grosickiego wyjaśnia sytuację: Na teraz jest tylko jeden temat [SEKCJA PIŁKARSKA #77]

Liverpool bliski zakontraktowania nowego obrońcy. Na stole 35 milionów euro

Juergen Klopp w minionym sezonie miał problemy przede wszystkim w formacji obronnej, ponieważ kontuzje wykluczyły kilku najważniejszych zawodników. Przez większość sezonu niemiecki szkoleniowiec nie mógł skorzystać z Virgila van Dijka, Joela Matipa czy Joe Gomeza, a Nathaniel Phillips czy Rhys Williams nie sprawdzili się w roli zastępców.

Pep Guardiola płakał, gdy mówił o piłkarzu City: Bardzo go kochamy [WIDEO]

Z tego powodu jednym z pierwszych wzmocnień Liverpoolu w letnim okienku transferowym może być właśnie zawodnik na pozycję stopera. Jak poinformował na Twitterze Fabrizio Romano na ostatniej prostej jest już transfer na Anfield Ibrahimy Konate z RB Lipsk. Włoski dziennikarz informował o możliwości ściągnięcia Francuza do drużyny Juergena Kloppa już kilka tygodni temu. Teraz jednak okazuje się, że transfer jest już prawie dopięty. Obrońca otrzymał propozycję kontraktu do 2026 roku, która zaakceptował. Liverpool ma zapłacić za 21-latka około 35 milionów euro.

Aguero pobił wielki rekord Rooneya! Ależ pożegnanie z Manchesterem City! [WIDEO]

Ibrahima Konate jest wychowankiem akademii Paris FC. Do RB Lipsk trafił w 2017 roku z FC Sochaux. W tym sezonie był jednym z najczęściej grających stoperów w drużynie Juliana Nagelsmanna obok doświadczonego Williego Orbana i sprzedanego do Bayernu Monachium Dayota Upamecano. Rozegrał w sumie 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę.