Jan Bednarek najlepszy w Premier League! Rywale daleko za Polakiem w tej klasyfikacji

Jan Bednarek należał do najbardziej eksploatowanych zawodników Southampton w sezonie 2020/2021. Polak rozegrał aż 42. spotkania we wszystkich rozgrywkach, co przełożyło się na 3628 minut spędzonych na murawie. Więcej minut (3.960) rozegrał jedynie kapitan zespołu James Ward-Prowse.

2,33 przechwytów na mecz Bednarka

Jan Bednarek często był krytykowany przez angielskie media. Nie przeszkodziło mu to jednak, by wygrać jedną z klasyfikacji w Premier League. Reprezentant Polski został bowiem najlepszym zawodnikiem w liczbie przechwytów. W sumie w 36 meczach ligowych miał ich 84 (średnia 2,33). Drugi w tej klasyfikacji Josh Brownhill, pomocnik Burnley miał aż piętnaście, a trzeci - Ruben Neves, pomocnik Wolverhampton dziewiętnaście przechwytów mniej.

Dopiero poza "10" w tej klasyfikacji znaleźli się m.in. Harry Maguire (Manchester United) - 60. i N'Golo Kante (Chelsea) - 59.

25-letni Jan Bednarek w ubiegłym sezonie zdobył tylko jednego gola i miał jedną asystę. Southampton zajął dopiero 15. miejsce w tabeli Premier League. Wygrał tylko dwanaście z 38 spotkań, siedem zremisował i poniósł dziewiętnaście porażek.