Wybrali najlepszą drużynę sezonu La Liga. W sieci od razu zawrzało

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny w znaczący sposób przyczynili się do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii przez FC Barcelonę. Teraz dziennikarze m.in. "The Athletic" stworzyli jedenastkę sezonu. Niektóre decyzje spotkały się z ostrymi reakcjami kibiców. Co z Polakami?

Fot. REUTERS/Thilo Schmuelgen Otwórz galerię (5)