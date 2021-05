Aguero pobił wielki rekord Rooneya! Ależ pożegnanie z Manchesterem City! [WIDEO]

Sergio Aguero gra dla Manchesteru City od 2011 roku, gdy przeszedł do Premier League z Atletico Madryt. Od tego czasu Argentyńczyk aż pięciokrotnie zostawał mistrzem Anglii z klubem z Etihad Stadium. Teraz dokonał tego w wyjątkowym stylu.

Manchester City w wielkim stylu świętował zdobycie tytułu! Wysokie zwycięstwo nad Evertonem

Manchester City zapewnił sobie tytuł dwa tygodnie przed ostatnim spotkaniem, więc mecz kończącej sezon 38. kolejki Premier League przeciwko Evertonowi był okazją do świętowania. A drużyna Premier League wypracowała ku temu dodatkową okazję - ograła rywali z Liverpoolu aż 5:0.

Pierwsze dwa gole padły w pierwszej połowie - Kevin De Bruyne trafił w 11. minucie, a Gabriel Jesus już trzy minuty później. Na 3:0 w 53. minucie gola strzelił natomiast Phil Foden. Ostatnie bramki miały jednego bohatera - dwukrotnie, bo w 71. i 76. minucie zdobywał je Sergio Aguero.

Argentyńczyk pobił w ten sposób wielki rekord strzelonych goli dla jednego klubu w Premier League Wayne'a Rooneya. Aguero zdobył swoją 183. i 184. bramkę dla Manchesteru City, dzięki czemu wyprzedził legendę Evertonu i Manchesteru United.

Dla Aguero to także wyjątkowa chwila - piłkarz po sezonie odejdzie z Manchesteru City, co zakomunikował już w połowie sezonu. Mówi się o jego możliwym przejściu do Barcelony, ale to wciąż tylko niepotwierdzone doniesienia dziennikarzy.

W tym sezonie Premier League Aguero strzelił dla mistrzów Anglii łącznie cztery gole i zaliczył jedną asystę w dwunastu spotkaniach. W części meczów nie wystąpił ze względu na kontuzję. Manchester City zakończył sezon z dorobkiem 86 punktów i przewagą dwunastu nad wicemistrzem, Manchesterem United.