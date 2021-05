Ekspert pod wielkim wrażeniem Łukasza Fabiańskiego. "Jest jednym z najlepszych"

Łukasz Fabiański ma za sobą niezwykle udany sezon. Jego West Ham United w ostatniej kolejce sezonu przypieczętował awans do Ligi Europy. W ostatnim spotkaniu West Ham pokonał Southampton 3:0. Wkład w to zwycięstwo miał Fabiański, który zanotował kilka dobrych interwencji. Dzięki temu, w obecności około 10 tysięcy widzów, West Ham zakończył sezon na szóstym miejscu, najwyższym od 20 lat.

Ekspert pod wrażeniem gry Fabiańskiego. "To jeden z najlepszych"

W telewizji Sky One, były napastnik Wolverhampton, Don Goodman, pochwalił Polaka, twierdząc, że Fabiański to czołówka bramkarzy w lidze. - Fabiański pokazał całą swoją jakość. Co za wyskok do lewej, wspaniała obrona. To, jak odbił piłkę, ma silną rękę. Nie mam wątpliwości, że to jest jeden z najlepszych bramkarzy w Premier League – analizował grę Fabiańskiego Goodman.

Łukasz Fabiański rozegrał we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie 35 meczów w Premier League. Zanotował 10 czystych kont. Jego procent obronionych strzałów wynosi 69,4. Obronił 96 strzałów. Odbił również dwa rzuty karne, co obok Sama Johnstone'a jest najlepszym wynikiem w lidze. Media przypominają, że właśnie tym bramkarzem, który aktualnie występuje w West Bromie, interesuje się West Ham. Fabiański może mieć wkrótce godnego rywala w walce o skład. Johnstone może pochwalić się 70,6% obronionych strzałów. Odbił 161 strzałów, co jest najlepszym wynikiem w lidze.