Pep Guardiola płakał, gdy mówił o piłkarzy City: Bardzo go kochamy [WIDEO]

- Bardzo go kochamy, jest dla nas wszystkich wyjątkową osobą. Nie możemy go zastąpić - powiedział łamiącym się głosem i z długimi pauzami, by powstrzymać łzy Pep Guardiola o Sergio Aguero, który po 10 latach opuszcza Manchester City.

3 Twitter.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl