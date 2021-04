Jest kandydat na nowego trenera Tottenhamu. "To fantastyczny klub"

We wtorek ze stanowiska menedżera Tottenhamu zwolniony został Jose Mourinho. W angielskich mediach mówiło się o tym już od dawna, ponieważ drużyna od kilku miesięcy zawodzi w Premier League, a także odpadła z Ligi Europy po porażce z Dinamem Zagrzeb.

Od razu po informacji o zwolnieniu Mourinho ruszyła giełda ewentualnych następców Portugalczyka. W mediach pojawiały się takie nazwiska, jak Allegri czy Sarri, ale głównym faworytem angielskich bukmacherów był menedżer Leicester City, Brendan Rodgers. Sam zainteresowany we wtorek odniósł się do tematu ewentualnego przejścia do Tottenhamu.

- To jest piłka nożna, wokół niej zawsze są spekulacje - powiedział 48-latek, cytowany przez portal talkSPORT.com. - Tottenham to fantastyczny klub, to ogromny klub, ale skupiam się na tym, co jest tutaj. Jestem w światowej klasy ośrodku szkoleniowym. Nadal chcemy rozwijać projekt, w którym jesteśmy i mamy jeszcze wiele do zrobienia. Mam świetny kontakt z piłkarzami i mamy w planach dalsze postępy, a Leicester jest dla mnie wyzwaniem. Plotki nigdy nie ustaną, ale ja o tym nie myślę - skwitował szkoleniowiec z Irlandii Północnej.

Rodgers odniósł się także do samego Jose Mourinho, z którym w przeszłości współpracował. - Jose to światowej klasy menedżer. Trochę mi przeszkadza to, że jest to kwestionowane. Zasłużył na szacunek - mówił menedżer Leicester. - Znam Jose osobiście i jestem bardzo rozczarowany. Współczuję każdemu trenerowi, który traci pracę - dodał.

Brendan Rodgers rozgrywa ze swoją drużyną najlepszy sezon, odkąd podjął pracę w Leicester. Zespół zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli z 56. punktami, a ma jeszcze jeden mecz zaległy. W dodatku w zeszły weekend awansował do finału Pucharu Anglii, w którym zmierzą się z Chelsea. Kolejne spotkanie rozegrają już w czwartek, kiedy to w ramach 32. kolejki Premier League zmierzą się na własnym stadionie z West Bromwich Albion.