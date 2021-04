Piłkarze Liverpoolu wydali oświadczenie ws. Superligi. "To musi zostać powiedziane"

Piłkarze Liverpoolu dołączają do trenera zespołu, Juergena Kloppa i kibiców, którzy sprzeciwiają się utworzeniu SuperLigi. Kapitan drużyny, Jordan Henderson, opublikował w mediach społecznościowych krótkie, lecz wymowne oświadczenie, pod którym podpisują się wszyscy zawodnicy. "Nie podoba nam się to i nie chcemy w tym brać udziału. To jest nasze wspólne stanowisko" - czytamy w oświadczeniu.

Piłkarze, trener i kibice Liverpoolu mówią wspólnym językiem. Zdecydowane NIE dla SuperLigi!

"Nasze zaangażowanie w ten klub oraz jego kibiców jest absolutne i bezwarunkowe" - zakończył Jordan Henderson. Pomocnik Liverpoolu postanowił również odblokować pod wpisem możliwość zamieszczenia komentarza o dowolnej treści, ponieważ jak uważa "to musi zostać powiedziane".

Juergen Klopp już w 2019 roku krytykował pomysł utworzenia SuperLigi. - Dla mnie to Liga Mistrzów jest Superligą, w której nie zawsze grasz z tymi samymi zespołami. Aspekt finansowy jest ważny, ale dlaczego mielibyśmy tworzyć system, w którym Liverpool mierzy się z Realem Madryt przez 10 sezonów z rzędu? Kto chce to oglądać co roku? - mówił przed dwoma laty.

Kibice Liverpoolu z kolei w poniedziałek postanowili "uśmiercić" swój klub. Na ogrodzeniu wokół stadionu Anfield pojawiły się transparenty z datą powstania klubu oraz rokiem 2021, zwiastującym jego upadek. "Wstydźcie się. R.I.P LFC", "Kibice Liverpoolu przeciwko europejskiej SuperLidze" - czytamy na banerach. Grupa kibiców zapowiedziała także usunięcie z trybun wszystkich sztandarów, flag oraz pozostałych elementów.