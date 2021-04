Mourinho obłowił się za nicnierobienie. Pięć razy usłyszał "żegnamy" i dostał niemal 100 mln!

Jose Mourinho w poniedziałek po raz piąty z rzędu stracił pracę przed wypełnieniem obowiązującej umowy. I po raz piąty z rzędu dostał pokaźną odprawę. Tym razem prezesi Tottenhamu Londyn musieli zapłacić mu aż bagatela 30 milionów funtów.

Mourinho z odpraw zarobił pokaźną sumę

Kwota ta jest zdecydowanie najwyższa, jaką w swojej karierze otrzymał Jose Mourinho z racji odprawy. 58-letni szkoleniowiec niemal identyczną kwotę dostał od włodarzy Chelsea Londyn. Z tą różnicą, że złożyły się na nią dwa przelewy (18 mln w 2007 roku i 12,5 mln funtów w 2015 roku), bo z tego klubu zwalniany był dwukrotnie. Oprócz tego portugalski trener dostał w 2012 roku 18 mln funtów od właścicieli Realu Madryt, a sześć lat później trzy miliony mniej od Manchesteru United.

W sumie Jose Mourinho w swojej karierze zarobił już aż 93,5 mln funtów z tytułu odpraw za przedwczesne rozwiązanie kontraktu.

Mourinho z Tottenhamu został niespodziewanie zwolniony w poniedziałek. I to mimo faktu, że jego zespół jest w finale League Cup, a do czwartego miejsca w Premier League traci tylko pięć punktów.

Portugalczyk został trenerem tego klubu w listopadzie 2019 roku. Zastąpił na tym stanowisku Mauricio Pochettino. Z zespołem zajął szóste miejsce w Premier League. Początek obecnego sezonu miał bardzo obiecujący. Tottenham po dwunastu kolejkach był liderem rozgrywek, zdobywając 25 punktów. Potem wiodło mu się coraz gorzej.

Mourinho w Tottenhamie miał najgorszą średnią punktów od pięciu poprzednich trenerów. Zdobywał średnio tylko 1,64 pkt na mecz.

- Upada ostatni mit Mourinho. Przez półtora sezonu w Tottenhamie nie dość, że niczego nie wygrał, to nawet nie przybliżył zespołu do poważnych trofeów. Sezon przed jego przyjściem Tottenham skończył na szóstym miejscu, teraz jest siódmy, niemal bez szans na awans do Ligi Mistrzów (pomijając zamieszanie z europejskimi pucharami i Superligą) - pisał o odejściu Mourinho Dawid Szymczak, dziennikarz sport.pl.