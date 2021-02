Juventus - Inter. Gdzie i kiedy obejrzeć mecz o finał Pucharu Włoch? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

W miniony wtorek rozpoczęły się półfinały Pucharu Włoch. Inter przegrał na własnym stadionie z Juventusem 1:2, natomiast Atalanta w środowym spotkaniu zremisowała bezbramkowo z Napoli. To, kto awansuje do finału, wciąż nie jest więc przesądzone.

Zobacz wideo Juventus - Roma 2:0. Ronaldo na 1:0 [ELEVEN SPORTS]

Juventus – Inter. Derby D’Italia o awans do finału

Inter prowadzony przez Antonio Conte może mówić o sporym niedosycie, ponieważ miał sporo sytuacji do zdobycia bramki, ale je zmarnował. Juventus z kolei wykorzystał błędy rywali i wygrał po golach Ronaldo.

W pomeczowych wypowiedziach Antonio Conte przyznał, że mimo końcowego wyniku jest zadowolony z występu swoich piłkarzy. W rewanżu, z powodu nadmiaru żółtych kartek, nie zagrają Arturo Vidal i Alexis Sanchez. Do składu Interu z kolei wracają Romelu Lukaku i Achraf Hakimi.

W meczu rewanżowym oba zespoły będą musiały uważać na potencjalne zawieszenie z powodu kartek. Po stronie Interu takimi piłkarzami są Andrea Ranocchia, Milan Skriniar, Marcelo Brozović, Christian Eriksen i Ashley Young. Znacznie dłuższą listę zawodników zagrożonych zawieszeniem ma Juventus – w finale, w przypadku awansu, może nie zagrać Ronaldo, Alvaro Morata, Alex Sandro, Arthur, Rodrigo Bentancur, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Matthijs De Ligt, Merih Demiral i Adrien Rabiot.

Przewidywane składy

Juventus: Buffon - Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo - Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi - Ronaldo, Kulusevski

Inter: Handanović - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozović, Eriksen, Darmian - Lukaku, Lautaro Martinez

Gdzie i kiedy oglądać Juventus – Inter?

Prawa do transmitowania Pucharu Włoch posiada TVP Sport. Transmisja meczu rozpocznie się we wtorek 9 lutego o godzinie 20:45. 40 minut wcześniej rozpocznie się studio przedmeczowe. Mecz będzie dostępny do obejrzenia w TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.