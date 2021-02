Moder i Karbownik z debiutem w Brighton? Trener ocenił ich szanse

Jakub Moder i Michał Karbownik zostali kupieni przez Brighton w październiku zeszłego roku, natomiast od razu zostali wypożyczeni do poprzednich klubów – odpowiednio do Lecha Poznań oraz Legii Warszawa. W styczniu tego roku klub zdecydował się na skrócenie wypożyczeń i reprezentanci Polski dołączyli do zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto najbardziej pożądani piłkarze ekstraklasy. "Dawno nie było takiego talentu"

Potter o szansach Polaków na grę. "Podejmiemy decyzję przed meczem"

Jakub Moder i Michał Karbownik znaleźli się w kadrze meczowej Brighton na mecz z Leicester City w piątej rundzie FA Cup. Na przedmeczowej konferencji prasowej trener Brighton, Graham Potter, został zapytany o to, czy polscy piłkarze otrzymają swoją szansę w tym spotkaniu. – Obaj byli już w kadrze meczowej i nadal adaptują się do naszego zespołu i swojego nowego życia w Anglii. A wbrew pozorom nie jest to takie proste. Czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość i tak jest właśnie w tym przypadku. Obaj będą w kadrze, a decyzję podejmiemy przed meczem – powiedział Graham Potter.

Jak dotąd Michał Karbownik dwukrotnie znalazł się w kadrze Brighton – na mecze z Liverpoolem (1:0) i z Burnley (1:1). Moder z kolei poza tymi spotkaniami był już w kadrze meczowej w Premier League na starcia z Fulham (0:0), Tottenhamem (1:0) i z Blackpool w czwartej rundzie FA Cup (2:1).